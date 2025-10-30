البرلمان العربي يدين جرائم قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر

أعلن رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أن البرلمان العربي يدين بشدة ما ترتكبه قوات الدعم السريع من انتهاكات في مدينة الفاشر بحق المدنيين، مؤكدا دعمه الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وأي جهود عربية لوقف أعمال القتال الدائرة هناك.

كما جدد اليماحي - خلال كلمته بافتتاح الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، دعم البرلمان للتحركات المصرية وحققها في الدفاع عن أمنها المائي.

كما أعلن عن مشاركة البرلمان العربي في أعمال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بالقاهرة من أجل إعادة الكرامة لأهلنا في القطاع بعد المعاناة التي تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي.