مندوب السودان بالأمم المتحدة: ما يجري في الفاشر استمرارا لنمط ممنهج من التطهير العرقي

أكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، أن ما يجري في الفاشر استمرار لنمط ممنهج من التطهير العرقي.

وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في كلمته في جلسة لمجلس الأمن، :" مدينة الفاشر باتت رمزا جديدا للمأساة الإنسانية التي تصنعها ميليشيا الدعم السريع".

وأضاف مندوب السودان لدى الأمم المتحدة:" ميليشيا الدعم السريع همجية وخارجة عن أسس الحضارة العصرية، وهي امتداد طبيعي للجنجويد ولا شرعية لها".

وتابع مندوب السودان لدى الأمم المتحدة: “مدنيو الفاشر إما أبيدوا فيها أو قتلوا خلال نزوحهم منها، وميليشيا الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية في السودان”.

وأوضح مندوب السودان لدى الأمم المتحدة: ميليشيا الدعم السريع قتلت نحو 500 مريض في المستشفى السعودي بالفاشر".