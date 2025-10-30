كارثة إنسانية.. الأمم المتحدة: 20% من المدنيين الذين قتلوا في الفاشر السودانية أطفال

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الفاشر السودانية شهدت مستويات كارثية من المعاناة الإنسانية، و20% من المدنيين الذين قتلوا في الفاشر أطفال.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في كلمته في جلسة لمجلس الأمن، :" الفشل في حماية المدنيين من معالم الأزمة في السودان، ونطالب بوقف فوري للفظائع المرتكبة ضد المدنيين في الفاشر".

وتابع :" التقارير التي تصلني من شمال دارفور مروعة، ويجب وصول المساعدات إلى كل أنحاء السودان".

وأكمل :" 74% من الاستجابة الإنسانية المطلوبة للسودان غير ممولة، وما يحدث في الفاشر يذكرنا بما حدث في دارفور قبل 20 سنة".

وتابع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية:" العالم فشل في إيقاف ما يحدث في الفاشر والدماء على أيدي الجميع".

