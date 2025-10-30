تحالف تأسيس: نحقق في أحداث الفاشر وملتزمون بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

أعلن تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» المرتبط بـ قوات الدعم السريع، اليوم الخميس، عن سلسلة من التصريحات الرسمية رداً على مزاعم ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، غرب السودان.

في بيانٍ نُشر على حساباته الرسمية، شدّد التحالف على التزامه بحماية المدنيين، وعدم التهاون مع أي مخالفات تُرتكب من قِبل عناصر «غير منضبطة» تتبع له، مع وعد بإطلاع الجهات الدولية المعنية على نتائج تحقيقاته.

وقال البيان إنّ «الانتهاكات في الفاشر فردية من عناصر غير منضبطة» و"تم اتخاذ إجراءات عاجلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".

وأشار البيان كذلك إلى أنّه «سيواصل إعلام الجهات الدولية بشأن التحقيقات في الفاشر»، مؤكّداً أنّ أيديه ممدودة للسلام والتعاون في إعادة إعمار منطقتي دارفور وكردفان.

ومن جانبه، أكّدت قيادة التحالف أنها باشرت تشكيل لجنة تحقيق فورية، مسؤولة عن مراجعة مقاطع الفيديو التي تُنسب إلى عناصره في الفاشر، وتمكين الجهات المختصة من القيام بدورها، مع تسجيل الاعتراف بأن بعض الفيديوهات قد تُنسقها جهات «معادية» بحسب البيان.

في السياق، أثارت الحملة الإعلامية الدولية استمراراً للتقارير التي تتحدث عن حصار وعنف موجه ضد المدنيين في الفاشر بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، ما أثار قلقاً من احتمال ارتكاب فظائع واسعة النطاق.

من زاوية التحليل، تبدو هذه الخطوة بمثابة محاولة لتخفيف الضغط الدولي واحتواء ردود الفعل الحقوقية التي تندد بسير المعارك والعنف المدني في دارفور. إذ إن إعلان التحالف صراحة «اللجان المستقلة» والتحقيقات، قد يعكس رغبة في تفادي انعكاسات قانونية أو تدابير عُقابية من قبل المنظمات الدولية أو حتى مجلس الأمن. ومن جهة أخرى، فإن تصريحات بأن «الانتهاكات فردية» تسعى إلى فصل ما يحدث عن السياسة العسكرية العامة، وربما عن سياق واسعة للنزاع في السودان، بوصفها شذوذاً وليس سلوكاً منظّماً.

لكن التحدي يكمن في ما إذا كانت هذه التعهدات ستتحول إلى إجراءات حقيقية أمام هيئات مستقلة، وما إن كانت النتائج ستُعلن وتُطبيق فعلي للمساءلة، أم تبقى تصريحات تفتقر إلى تنفيذ.

كذلك، فإن المصداقية الدولية للتحالف تتوقف على شفافية التحقيقات وإمكانية وصول منظمات حقوق الإنسان إلى مواقع الحادثة.

في الختام، تصرّ تصريحات تحالف «تأسيس» على التزامه بالحماية والمحاسبة، لكن الواقع الميداني في الفاشر يضع هذه الأقوال أمام اختبار عاجل، إذ أن مراقبة الوضع على الأرض وتحقق جهات مستقلة قد يحدّد ما إن كانت هذه الخطوة مجرد مناورة إعلامية أو بداية حقيقية نحو المساءلة والعدالة.