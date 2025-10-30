قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone
عاصم الجزار: الجبهة الوطنية لديه 45 مرشحا ندعمهم بقوة.. وفصل غير الملتزمين حزبيا
مكملتش ساعات في بيت جارتها بكرداسة هربا من خلافات عائلية وحصلت الصدمة
السكة الحديد تكشف خطة التشغيل بعد التوقيت الشتوي.. هل يتأثر موعد قطارك الليلة؟
انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني
ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات
مدير الترميم: تدخل الرئيس السيسي كان سببا في استكمال المتحف المصري الكبير
أمين حماة الوطن بالجيزة بمؤتمر القائمة الوطنية: هدفنا دعم الدولة والوقوف بجانب أهالينا
أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟
تأشيرات مجانية لجماهير 4 دول في كأس الأمم الإفريقية.. ما موقف مصر؟
للمهتمين بالتشييد والعقارات.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لأول مرة.. البرلمان الفرنسي يعتمد مشروعاً لليمين المتطرف لإنهاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر

البرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي
القسم الخارجي

اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، للمرة الأولى، مشروع قرار قدمه التجمع الوطني (RN) اليميني المتطرف، يدعو إلى إنهاء الاتفاقية الموقّعة عام 1968 بين فرنسا والجزائر بشأن حقوق الإقامة والعمل للمواطنين الجزائريين في فرنسا. 

ونال القرار – غير الملزم دستورياً – موافقة الجمعية بأغلبية ضئيلة للغاية بلغت 185 صوتاً مقابل 184 صوتاً ضده، مع امتناع خمسة نواب عن التصويت. 

يُعدّ هذا الإنجاز الأول من نوعه الذي يحققه التجمع الوطني داخل البرلمان، ما يشكّل مؤشّراً على تحوّل في المشهد السياسي الفرنسي. 
 

دوافع القرار

بحسب مقدّمي المشروع من التجمع الوطني، تم طرح هذا القرار باعتبار أن الاتفاقية التي أُبرمت في 27 ديسمبر 1968 تمنح “نظاماً استثنائياً” للمواطنين الجزائريين، يشمل حقوقاً في الإقامة والعمل والرفاه الاجتماعي في فرنسا، وهو ما اعتبروه تفضيلاً غير مبرّر مقارنة بمهاجرين من دول أخرى. 

ردود الفعل السياسية والدبلوماسية

رأى بعض النواب عن الوسط واليمين، ولا سيما من حزب Les Républicains (LR) وحزب Horizons، أن الوقت حان لإعادة النظر في الاتفاقية، ما ساهم في تمرير القرار رغم معارضة اليسار الشديدة. 

من جهة أخرى، وصف زعماء اليسار الخطوة بأنها “تمكين لجناح اليمين المتطرف” وتخلي عن المبادئ الجمهورية، في حين حذّرت الجزائر من أن القرار قد يشكّل نقطة تحوّل في العلاقات الثنائية. 

ويمثل التصويت خطوة سياسية رمزية مهمة لـ RN، الذي لطالما كان يُغمَش في البرلمان، إذ حصّل بهذا التصويت مخرَجاً تشريعياً لأول مرة، ما يعزّز مكانته ويُشكّل معياراً للاحتمالات المستقبلية.
 

وعلى الصعيد الخارجي، فإن إعلان البرلمان الفرنسي الانقلاب على اتفاقية 1968 – حتى وإن جاءت بصيغة قرار غير ملزم – قد يُعقّد المخاطر الدبلوماسية مع الجزائر، التي تعتبر الاتفاقية جزءاً من العلاقات التاريخية ما بعد الاستعمار. 

كما أن الأمر يفتح نقاشاً أوسع حول الهجرة والنظام القانوني لمواطني الجزائر في فرنسا، وقد يُعدّ مؤشّراً على تحوّلات سياسية دراماتيكية في موازين القوى الداخلية والسياسات الخارجية.

وبنجاح هذا التصويت، دخل التجمع الوطني سجلّ الإنجازات البرلمانية للمرة الأولى، في حين ألمّت بمستقبل الاتفاقية الثنائية الأسرارُ المتعلقة بمراكز الثقل الشعبي، التوازنات الحزبية، والعلاقات الدولية بين باريس والجزائر.

ومع ذلك، يبقى القرار غير ملزم قانونياً، وهو إذ يشكّل زلزالاً سياسياً، فإن تنفيذه سيواجه تحديات قانونية ودبلوماسية جوهرية في الأشهر المقبلة.

التجمع الوطني الوسط واليمين زعماء اليسار البرلمان الفرنسي الجزائر فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

الاعتداء علي مؤذن

خلافات على أذان الفجر.. قصة اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة

بالصور

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد