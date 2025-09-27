فيزبريم المجري يصل للعاصمة الإدارية للمشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد

وصل فريق فيزبريم المجري، إلى مقر إقامته في العاصمة الإدارية، استعدادًا للمشاركة في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة 9 أندية، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على استقبال الفريق، وتسكين البعثة في الفندق، وتم الترتيب لملاعب التدريبات خلال منافسات البطولة العالمية.

وتواجد ضمن بعثة فيزبريم الرباعي المصري المحترف ضمن صفوف الفريق، علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام السيد دودو، إضافة إلى الإسباني تشافي باسكوال المدير الفني لنادي فيزبريم ومنتخب مصر للرجال.

وتقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

ويتواجد فيزبريم في المجموعة الثانية، برفقة الأهلي وسيدني الأسترالي.

ومن المقرر أن يفتتح فيزبريم مشواره في البطولة بمواجهة الأهلي في الثامنة مساء غدٍ الأحد، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم كرة اليد على المستوى العالمي، يتقدمهم نجوم مصر مع فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو"، ومع برشلونة نجم منتخب مصر سيف الدرع.

مجموعات بطولة العالم للأندية لكرة اليد – مصر 205

المجموعة الأولى: ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثانية : الأهلي - فيزبريم المجري - سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: الزمالك - برشلونة - توباتي البرازيلي.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة إذاعة مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد - مصر 2025، حصريًا عبر قنوات أون سبورت، ومنصات كورة بلس.