موعد مواجهة الأهلي المقبلة أمام فيزبريم بعد اكتساح سيدني في مونديال اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي فوزًا كاسحًا على سيدني الأسترالي بنتيجة 41-14، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متفوقًا بنتيجة 20-6، قبل أن يواصل سيطرته على مجريات المباراة ويضاعف الفارق في الشوط الثاني، ليحقق بداية مثالية في البطولة.

وتُقام منافسات "سوبر جلوب" خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025، بمشاركة 9 أندية تم تقسيمها على ثلاث مجموعات، تضم كل من: الأهلي، الزمالك، برشلونة الإسباني، فيزبريم المجري، سيدني الأسترالي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، الشارقة الإماراتي، وتوباتي البرازيلي.

وحسب نظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، رفقة أفضل فريق يحتل المركز الثاني، فيما تخوض الفرق المتبقية مباريات تحديد المراكز.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فيزبريم المجري يوم الأحد المقبل، الموافق 28 سبتمبر، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.