هاري كين يواصل صناعة التاريخ مع بايرن ميونخ ويتخطى رونالدو وهالاند

تألق المهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، بشكل لافت خلال مواجهة فريقه أمام فيردر بريمن، المقامة على ملعب أليانز أرينا في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني، حيث واصل توهجه التهديفي وقاد البافاري للتقدم بثلاثية نظيفة حتى الآن.

ثنائية جديدة لكين تقود البايرن

نجح كين في تسجيل هدفين من ثلاثية الفريق البافاري، إذ افتتح التسجيل له من ركلة جزاء في الدقيقة 45، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 65، ليؤكد قيمته الكبيرة داخل المستطيل الأخضر ويثبت أنه أحد أهم صفقات النادي الألماني في السنوات الأخيرة.

إنجاز تاريخي غير مسبوق

بفضل هذه الثنائية، أصبح هاري كين أسرع لاعب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يصل إلى 100 هدف بقميص نادٍ واحد في القرن الحادي والعشرين، حيث احتاج إلى 104 مباريات فقط لتحقيق هذا الإنجاز.

كين يتفوق على الأساطير

هذا الرقم التاريخي جعل كين يتخطى أسماء لامعة في عالم كرة القدم، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 100 هدف مع ريال مدريد بعد 105 مباريات، والنرويجي إيرلينج هالاند الذي بلغ الرقم ذاته مع مانشستر سيتي في نفس عدد المباريات، ليؤكد المهاجم الإنجليزي مكانته بين أبرز هدافي العصر الحديث.

بايرن ميونخ يحصد ثمار صفقته الذهبية

ويبرهن كين مباراة تلو الأخرى أنه الإضافة النوعية التي كان يبحث عنها البايرن لتعزيز خطه الهجومي، إذ لم يكتفِ بتحطيم الأرقام القياسية، بل يساهم بشكل مباشر في تعزيز فرص الفريق في المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، لتتحول صفقته إلى واحدة من أنجح الاستثمارات في سوق الانتقالات الأوروبية الأخيرة.