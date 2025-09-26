ديمبلي يكشف رسالة ميسي بعد التتويج بالكرة الذهبية

كشف عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، عن لفتة إنسانية من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما تُوِّج الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".



وحصل ديمبلي على الجائزة للمرة الأولى في مسيرته خلال الحفل الذي أُقيم في باريس يوم الإثنين الماضي، لينضم لقائمة أبرز المتوجين بالجائزة، والتي يتصدرها ميسي بـ8 مرات، يليه كريستيانو رونالدو بـ5 مرات.



وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية من حوار مطول سيُنشر لاحقًا، أوضح ديمبلي أن ميسي حرص على تهنئته برسالة مباشرة عقب إعلان فوزه، مشيرًا إلى أن تشافي ولويس سواريز وأصدقاءه في باريس سان جيرمان، ومن بينهم أشرف حكيمي والمدرب إنريكي، قد قاموا أيضًا بتهنئته رغم انشغالهم بخوض الكلاسيكو أمام مارسيليا في التوقيت ذاته.



كما استعاد ديمبلي ذكريات هدفه الشهير مع برشلونة ضد توتنهام في ديسمبر 2018، حيث شبّه إحساسه لحظة تسجيل الهدف بما شعر به عند تتويجه بالكرة الذهبية، قائلًا بابتسامة: "إنها تقريبًا الكرة الذهبية".