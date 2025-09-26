مهمة جديدة.. إبراهيم فايق يوجه رسالة غامضة لسيد عبد الحفيظ

أثار الإعلامي إبراهيم فايق الجدل برسالة جديدة، حول مستقبل سيد عبدالحفيط مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، في قناة ام بي سي مصر.

كانت الفترة الماضية قد شهدت تواجد سيد عبدالحفيط في مقر النادي الأهلي وسط أنباء تفيد بعقده جلسة مع محمود الخطيب وقراره بخوض الانتخابات المقبلة.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "نلحق نشبع منك يا حبيب الناس بحلقة خاصة وقاعدة قهوة رايقة الساعة 11".

ولم يوضح فايق قصده من التلميح برحيل سيد عبدالحفيظ عن قناة ام بي سي مصر، لمهمة إعلامية جديدة، أم انشغاله بانتخابات الأهلي.

