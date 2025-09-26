بعد الفوز على الحزم.. ماتياس يايسله: سعيد بعودة أهلي جدة للانتصارات

أبدى الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، ارتياحه لعودة فريقه إلى الانتصارات بعد التغلب على الحزم بهدفين دون رد، مساء الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

عودة بعد كبوة بيراميدز

وأكد يايسله في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن المواجهة لم تكن سهلة، خاصة أنها جاءت بعد الخسارة أمام بيراميدز المصري في كأس الانتركونتيننتا، مضيفًا: "كما توقعنا، كانت مباراة صعبة، لكننا نجحنا في إنجاز المهمة والعودة إلى المسار الصحيح. الآن سنغادر مباشرة إلى المطار من أجل التحضير لمباراتنا المقبلة في دوري أبطال آسيا".

رده على الانتقادات

وعن الانتقادات الموجهة له بسبب اعتماده على عدد محدود من اللاعبين وعدم إجراء التدوير في التشكيلة الأساسية، أوضح المدرب الألماني: "أنا أختار اللاعبين بناءً على الجاهزية البدنية والذهنية. ليس في كل مباراة يكون جميع العناصر متاحين للمشاركة، لذلك لا أوافق على أنني لا أمنح الفرصة للبقية".

وضع الفريق في جدول الترتيب

الفوز على الحزم منح أهلي جدة دفعة قوية، حيث رفع الفريق رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز الخامس في جدول الدوري، فيما بقي الحزم برصيد نقطتين فقط في المركز الرابع عشر، ليواصل معاناته منذ بداية الموسم.