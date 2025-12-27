مراد مكرم : الشناوي أحسن أداء

علق الفنان مراد مكرم علي أداء حارس مرمي منتخب مصر في مواجهه منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

الشناوي

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" أحسن أداء للشناوي.....برافو".

ويواصل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن تدريباته اليوم السبت لمواجهة نظيره منتخب أنجولا فى ختام دور المجموعات بـ كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويسعي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلي حصد العلامة الكاملة فى دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما فى ثاني جولات بطولة كأس أمم إفريقيا.