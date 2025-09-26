من هو مونيز رويز .. حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟

كشفت تقارير عن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعيين الحكم الإسباني أليخاندرو مونيز رويز لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقررة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.



مسيرة الحكم الإسباني

ولد رويز في 24 مايو 1991، وتم تصعيده للتحكيم في الدوري الإسباني موسم 2021-2022، حيث كانت أول مباراة له مواجهة ألافيس أمام ريال مايوركا وشهدت طردًا مباشرًا.



أدار 213 مباراة على مدار مسيرته، أشهر خلالها 1062 بطاقة صفراء (بمعدل 5 إنذارات في المباراة الواحدة)، بجانب 76 بطاقة حمراء، واحتسب 65 ركلة جزاء.



لم يدُر أي مباراة في الأدوار المتقدمة للبطولات الأوروبية، واكتفى بالمشاركة في التصفيات التمهيدية لدوري الأبطال والمؤتمر الأوروبي.



شخصية صارمة وأزمات سابقة

يوصف رويز بأنه حكم لا يقبل الاعتراضات، إذ سبق أن طرد هانزي فليك مدرب برشلونة السابق بسبب احتجاجه.



دخل في أزمات مع ريال مدريد وجماهيره، أبرزها دوره في طرد فينيسيوس جونيور بقرار من تقنية الفيديو، ما أثار جدلًا واسعًا.



تعرض لانتقادات حادة في مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بعد تدخل عنيف على مبابي لم يحتسبه طردًا، قبل أن يسجل إسبانيول هدف الفوز.

حضور بارز في البطولات المحلية

عمل حكمًا رابعًا في لقاء الأهلي وبيراميدز الأخير بالبطولة الأفريقية.

شارك أيضًا كحكم رابع في نهائي كأس ملك إسبانيا 2024 بين أتلتيك بيلباو وريال مايوركا.



القمة المرتقبة ستكون أول تجربة للحكم الإسباني في الدوري المصري، وسط ترقب كبير لأدائه في أجواء مشحونة بين الأهلي والزمالك.