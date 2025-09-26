مدرب ليفركوزن: مشروع الفريق لا زال في مرحلة البناء

قال المدرب كاسبر هيولماند إن باير ليفركوزن لا يزال في مرحلة بناء فريق تنافسي، ويحتاج إلى مزيد من الوقت لإكمال المشروع وذلك قبل مباراة السبت في الدوري الألماني مع سانت باولي

ويعاني ليفركوزن، الفائز بالثنائية المحلية عام 2024 تحت قيادة المدرب السابق تشابي ألونسو، هذا الموسم في غياب الإسباني ومجموعة من اللاعبين الأساسيين الذين غادروا النادي، بمن فيهم فلوريان فيرتز وجوناثان تاه وجرانيت تشاكا وجيريمي فريمبونج.

يحتل الفريق المركز الحادي عشر في الدوري بخمس نقاط، بفارق سبع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر بعد أربع مباريات، ونقطتين عن سانت باولي صاحب المركز الخامس.

بعد إقالة إريك تين هاج بعد مباراتين فقط في الدوري الألماني، عيّن الفريق مدرب الدنمارك السابق هجولماند في 8 سبتمبر، وحقق منذ ذلك الحين فوزًا وتعادلًا في مباراتيه في الدوري.

وقال هجولماند في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "إنها عملية مستمرة. نحتاج إلى الوقت والمباريات، وهي قادمة".

وأضاف: "نحن متفائلون للغاية، وأعتقد أن لدينا فريقًا رائعًا. يمكننا بناء فريق متميز، لكننا ما زلنا في طور البناء. الكثير من اللاعبين الجدد، والمدربين الجدد، هكذا هو الوضع. ولكن في كل مباراة، علينا أن نحقق نتائج جيدة".

وواصل: "نمر بمرحلة جيدة. نتدرب ونلعب كل يوم... الوضع يتحسن أكثر فأكثر. هناك الكثير من اللاعبين الجدد، والعديد من المراكز الجديدة لبعض اللاعبين. عليهم أن يتعرفوا على بعضهم البعض".

وأتم: "أعتقد أن لدينا الكثير من الدقائق الجيدة في المباريات، ولكن يمكننا تقديم أداء أفضل".