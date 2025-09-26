قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار المساء الصحيحة.. أدعية تحفظك من كل مكروه طوال الليل
غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية
رونالدو ضد بنزيما.. تشكيل قمة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
ترامب: سأنظر في نقل مباريات كأس العالم 2026 من بعض المدن الأمريكية
قيادي في حركة حماس: نتنياهو كذابُ أشِرْ وإسرائيل باتت منبوذة دوليا
تكهين أجهزة الكمبيوتر القديمة في جميع المدارس .. قرار عاجل الآن
من هو مونيز رويز .. حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟
تعقيبا على خطاب نتنياهو.. حماس: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حق أصيل
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
الناتو وكوريا الجنوبية يعقدان أول حوار مباشر حول التعاون الصناعي الدفاعي
توصيات مصيرية من الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.. فيديو
مدرب ليفركوزن: مشروع الفريق لا زال في مرحلة البناء

قال المدرب كاسبر هيولماند إن باير ليفركوزن لا يزال في مرحلة بناء فريق تنافسي، ويحتاج إلى مزيد من الوقت لإكمال المشروع وذلك قبل مباراة السبت في الدوري الألماني مع سانت باولي 

ويعاني ليفركوزن، الفائز بالثنائية المحلية عام 2024 تحت قيادة المدرب السابق تشابي ألونسو، هذا الموسم في غياب الإسباني ومجموعة من اللاعبين الأساسيين الذين غادروا النادي، بمن فيهم فلوريان فيرتز وجوناثان تاه وجرانيت تشاكا وجيريمي فريمبونج.

يحتل الفريق المركز الحادي عشر في الدوري بخمس نقاط، بفارق سبع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر بعد أربع مباريات، ونقطتين عن سانت باولي صاحب المركز الخامس.

بعد إقالة إريك تين هاج بعد مباراتين فقط في الدوري الألماني، عيّن الفريق مدرب الدنمارك السابق هجولماند في 8 سبتمبر، وحقق منذ ذلك الحين فوزًا وتعادلًا في مباراتيه في الدوري.

وقال هجولماند في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "إنها عملية مستمرة. نحتاج إلى الوقت والمباريات، وهي قادمة".

وأضاف: "نحن متفائلون للغاية، وأعتقد أن لدينا فريقًا رائعًا. يمكننا بناء فريق متميز، لكننا ما زلنا في طور البناء. الكثير من اللاعبين الجدد، والمدربين الجدد، هكذا هو الوضع. ولكن في كل مباراة، علينا أن نحقق نتائج جيدة".

وواصل: "نمر بمرحلة جيدة. نتدرب ونلعب كل يوم... الوضع يتحسن أكثر فأكثر. هناك الكثير من اللاعبين الجدد، والعديد من المراكز الجديدة لبعض اللاعبين. عليهم أن يتعرفوا على بعضهم البعض".

وأتم: "أعتقد أن لدينا الكثير من الدقائق الجيدة في المباريات، ولكن يمكننا تقديم أداء أفضل".

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

طريقة عمل البسطرمة

سرطان البروستاتا.. مرض صامت يهدد صحة الرجال والفحص المبكر ضرورة

سرطان البروستاتا

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة

