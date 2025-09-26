الزمالك يرفع الحمل البدني استعدادا للقمة أمام الأهلي

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على زيادة الحمل البدني خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



يأتي ذلك بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس الخميس من التدريبات الجماعية.



وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.