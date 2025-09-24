سيد عبد الحفيظ: لست من أنصار تعديل أو تحديد عقود اللاعبين قبل انتهائها يموسمين

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق في النادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال سيد عبد الحفيظ: "لست من أنصار تجديد وتعديل عقود اللاعبين خلال الموسم مع تبقي موسمين في عقده".



ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين ارتفع رصيد الجونة إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع عشر.