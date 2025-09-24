الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تكثيف مفاوضات النادي الأهلي لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد عبد الباسط، أن الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد لتولي المهمة بداية شهر أكتوبر حتى يستفيد من فترة التوقف وفي مقدمة المدربين المرشحين البرتغالي برونو لاج".

وأكد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، أن محمد شحاتة لا يزال مصابًا، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين ارتفع رصيد الجونة إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع عشر.