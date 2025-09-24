النحاس يفرض معسكرًا مغلقًا للأهلي قبل مباراة القمة

قال الإعلامي أحمد حسن، إن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فَرَضَ معسكرًا مغلقًا قبل قمة الأهلي والزمالك.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "مصدر.. عماد النحاس قرر دخول الأهلي في معسكر مغلق قبل القمة بـ 3 أيام".

وعلى الجانب الآخر، أكد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، أن محمد شحاتة لا يزال مصابًا، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية؛ لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 29 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الأبيض بهذه النتيجة إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين ارتفع رصيد الجونة إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع عشر.