تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك متاحة الآن عبر موقع تذكرتي…تقاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ان تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك متاحة الآن عبر موقع تذكرتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وأكد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، أن محمد شحاتة لا يزال مصابًا، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين ارتفع رصيد الجونة إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع عشر.