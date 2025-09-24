مدرب الجونة: أخبرت لاعبي الفريق بأن مباريات الزمالك والأهلي أسهل من باقي المواجهات

تحدث أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الجونة، على تعادل فريقه أمام الزمالك، في الدوري المصري الممتاز.

وقال بيبو في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لاعبو الجونة قدموا مباراة كبيرة وكانوا واقفين على رجليهم طوال المباراة، وأخبرت اللاعبين أن مباريات الأهلي والزمالك أسهل من باقي مباريات الدوري بسبب وجود مساحات كبيرة في مباريات القطبين.

وأضاف: أطلب دايما من لاعبي فريقي بضرورة وجود تركيز في الخط الخلفي ولكن كنا مؤمنين بنفسنا بقدرتنا على العودة رغم التأخر بهدف أمام الزمالك.

وتابع:إقامة مباراة الأهلي والزمالك بعد مواجهتنا أمام الزمالك كانت عامل محفز بسبب التفكير الزائد للاعبي الزمالك في لقاء القمة، وفي النهاية لاعبو الفريق كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية.