النحاس: حققنا هدفنا بالفوز على الحرس وتأثرنا بالغيابات

قال عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حساب حرس الحدود، وحقق مكاسب عديدة في توقيت مناسب للغاية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي: تحدثنا مع اللاعبين كثيرًا قبل المباراة ودرسنا المنافس جيدًا، وحدثت بعض السيناريوهات غير المتوقعة، ولكن في النهاية حققنا هدفنا من المباراة.

وأضاف النحاس: لدينا غيابات مؤثرة وحافظنا على اللاعبين.. عبد القادر شارك اليوم وقدم أداءً مميزًا، وحققنا مكسبًا مهمًّا قبل مباراة الزمالك، وكل اللاعبين على نفس القدر من الأهمية والجهاز الفني لديه حسابات خاصة ويعمل على الاستفادة من الجميع والحفاظ عليهم من الإصابات.

وشدد على أن الفريق خلق فرصًا عديدة أمام حرس الحدود، ولكن التوفيق يكون حاسمًا في بعض الأوقات، وأن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء