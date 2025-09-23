قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفارة فرنسا في مصر تحتفي بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين وتصفه باللحظة التاريخية
بالمجان.. طريقة مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في الإنتركونتننتال
أمير قطر: الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدميرها بالكامل وتهجير أهلها
حماس: لسنا عقبة أمام اتفاق وقف إطلاق النار وندعو لتدخل دولي
أحمد موسى: ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة
أحمد موسى: ترامب يريد وجود قوة عربية في غزة ومصر لا تمانع
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس موقف الأمم المتحدة من إسرائيل
مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية
الصحفيين تعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة هيكل
ملك الأردن: الفلسطينيون يعيشون في دوامة قاسية.. والوقت حان لتحقيق السلام
بيراميدز يصل ملعب الإنماء لمواجهة أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال
بوينج العالمية تعتزم تحديث أسطول طائرات مصر للطيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النحاس: حققنا هدفنا بالفوز على الحرس وتأثرنا بالغيابات

حسام الحارتي

قال عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حساب حرس الحدود، وحقق مكاسب عديدة في توقيت مناسب للغاية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي: تحدثنا مع اللاعبين كثيرًا قبل المباراة ودرسنا المنافس جيدًا، وحدثت بعض السيناريوهات غير المتوقعة، ولكن في النهاية حققنا هدفنا من المباراة.

وأضاف النحاس: لدينا غيابات مؤثرة وحافظنا على اللاعبين.. عبد القادر شارك اليوم وقدم أداءً مميزًا، وحققنا مكسبًا مهمًّا قبل مباراة الزمالك، وكل اللاعبين على نفس القدر من الأهمية والجهاز الفني لديه حسابات خاصة ويعمل على الاستفادة من الجميع والحفاظ عليهم من الإصابات.

وشدد على أن الفريق خلق فرصًا عديدة أمام حرس الحدود، ولكن التوفيق يكون حاسمًا في بعض الأوقات، وأن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء

سرطان البروستاتا يهدد الرجال.. أبرز طرق الوقاية منه

طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا
اكتشف فوائد بذور اليقطين يوميا.. سر الصحة والطاقة في حبوب صغيرة

فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا
لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس

لطيفة
تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟

علاقة الباراسيتامول بالتوحد
منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

