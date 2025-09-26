الكونفدرالية| الاتحاد الليبي يواجه المصري بعد هزيمة ولايتا ديتشا الإثيوبي

حقق فريق الاتحاد الليبي فوزًا مهمًا على ولايتا ديتشا الإثيوبي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب طرابلس الدولي، ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قد انتهت بالتعادل السلبي؛ ليتأهل الاتحاد الليبي إلى الدور التالي بفضل تفوقه في مواجهة الإياب.

جاءت أهداف الفريق الليبي عن طريق ثاتاياوني ديتلهوكوي في الدقيقة 18، قبل أن يعادل الفريق الإثيوبي النتيجة في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني سجل نوفل الزرهوني الهدف الثاني في الدقيقة 55، فيما اختتم أحمد الصويعي الثلاثية بهدف قاتل في الدقيقة 96.

وبهذا الانتصار، يلتقي الاتحاد الليبي مع المصري البورسعيدي في مواجهة قوية في دور الـ 32.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في ليبيا أحد أيام 17 أو 18 أكتوبر المقبل، بينما تُلعب مباراة الإياب في بورسعيد أحد أيام 24، 25 أو 26 من الشهر نفسه.