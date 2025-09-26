استعدادا للقمة.. جلسة فنية وتحفيزية من فيريرا للاعبي الزمالك

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على إستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني عن أهمية المباراة المرتقبة أمام الأهلي، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للابتعاد بصدارة المسابقة.

وشرح فيريرا العديد من الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات، استعدادًا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي.

وفي ختام الجلسة منح المدير الفني بعض التعليمات للاعبين تتعلق بأدوار كل منهم داخل الملعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.