استعدادات مكثفة في الزمالك قبل لقاء الأهلي في الدوري

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون على تنفيذ بعض الجمل الخططية، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.