تعديلات جديدة في كأس العالم تؤثر على مصر والمنتخبات الأفريقية.. ماذا يحدث؟

في خطوة مثيرة، يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" توسيع بطولة كأس العالم 2030 لتشمل 64 منتخبًا، الأمر الذي يرفع حظوظ المنتخبات -خاصة الأفريقية- للمشاركة في المونديال.

جاء هذا الاقتراح بعد مناقشات جادة من قادة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الذين قدموا تفاصيل هذا المشروع مباشرة إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يحتاج إلى نقطة وحيدة من أجل التأهل. ومع التوجه الحالي إلى زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم 2030 سيعزز ذلك من فرص الفراعنة للتأهل.

أسباب زيادة منتخبات كأس العالم

يهدف هذا الاقتراح إلى جعل كأس العالم 2030 بطولة تاريخية، حيث سيكون من المقرر أن تُقام المنافسات في ست مدن موزعة على ثلاث قارات.

ستستضيف دول المغرب والبرتغال وإسبانيا هذه النسخة من البطولة، وستكون هناك أيضًا احتفالات خاصة في أوروغواي، التي استضافت المونديال الأول في عام 1930.

المناقشات حول هذا الاقتراح بدأت بالفعل في مارس الماضي، عندما طرح مندوب من أوروغواي الفكرة خلال اجتماع افتراضي لمجلس الفيفا. ومنذ ذلك الحين، تزايدت الدعم لفكرة زيادة عدد الفرق، حيث أن إنفانتينو أبدى دعمه الراسخ لهذا الاقتراح.

كيف سيصبح كأس العالم؟

إذا تمت الموافقة على هذا المقترح، فستصبح البطولة المكونة من 64 فريقًا تتضمن 128 مباراة، وهو ضعف العدد الذي كانت تلعب به البطولة في النسخ السابقة.

من المقرر أن تشمل مباريات هذا الحدث الرياضي الكبير مشاركة فرق من مختلف أنحاء العالم، مما يزيد من الإثارة والتنافس في البطولة.

كما ستُقام أحداث احتفالية بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لكأس العالم. ستُقام مباراة خاصة في أوروغواي، بالإضافة إلى مباراة واحدة في كلاً من الأرجنتين وباراغواي.

تفاصيل كأس العالم 2026

قبل مونديال 2030، ستقام كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا، ولأول مرة سيتجاوز عدد المباريات 100، حيث تستضيف البطولة كل من أمريكا وكندا والمكسيك.

ستضع البطولة الجديدة قاعدة جديدة لعدد المباريات، بحيث يصل العدد إلى 104 بدلاً من 64 مباراة كما كان في النسخ السابقة، ليشمل ذلك إضافة جولة جديدة لدور الـ16.

جدير بالذكر أن قطر، التي استضافت بطولة كأس العالم في عام 2022، قد نجحت في تنظيم البطولة خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، في ثمانية ملاعب متقدمة.

كانت هذه النسخة من البطولة نقطة تحول في تاريخ المونديال، حيث كانت الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط، لتثبت قدرتها على استضافة حدث بهذا الحجم والاهتمام الدولي.