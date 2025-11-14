المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، أخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار السحب الرعدية الممطرة، التي تؤثر على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من شمال الوجه البحري.

تدفق السحب الرعدية الممطرة

من المتوقع أن صاحبها سقوط أمطار متفاوتة ومصحوبة بحبات البرد أحيانا.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن هناك تحذير جوى للسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على محافظات ( العريش-شمال سيناء- بورسعيد- دمياط -الدقهلية- كفر الشيخ -البحيرة).

يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ً.

الأقمار الصناعية والأمطار بالمحافظات

كما تشير صورة القمر الصناعية الى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من وسط وجنوب الوجه البحرى قد يصاحبها سقوط الأمطار على بعض المناطق ولكن تكون أقل حدة.

أما محافظة الأسكندرية ومطروح تقل عليهم حدة الأمطار الرعدية.

يجب الحذر من ضربات البرق والرعد.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة يستمر على محافظات ( دمياط -شمال الدقهلية- كفر الشيخ البحيرة - الأسكندرية - مطروح)، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ً.

منخفض جوي يتحرك شرقا

كما تظهر صورة القمر الصناعى إلى بداية تقدم السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من وسط وجنوب الوجه البحرى ولكن تكون أقل حدة.

أما محافظة بورسعيد على موعد مع الأمطار الرعدية خلال الفترة القليلة القادمة.

بالنسبة للقاهرة الكبرى، متوقع على مدار اليوم، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا ً على بعض المناطق مع تقدم الوقت، حيث من المتوقع مع حركة المنخفض شرقاً تتأثر بالسحب الرعدية الممطرة بقوة وتزداد شدة الأمطار لتصبح متوسطة تغزر أحيانا ً ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

ناشدت هيئة الأرصاد، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من ضربات البرق والرعد.