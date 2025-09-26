رجال يد الأهلي يواجه فريق سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية

يواجه فريق كرة اليد بالنادي الأهلي «رجال» نظيره سيدني الأسترالي، اليوم الجمعة، في أولى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.

تنطلق المباراة على صالة العاصمة الإدارية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويسعى فريق رجال يد الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز لتحقيق الفوز في لقاء اليوم قبل مواجهة فيزبريم المجري في ثاني لقاءاته يوم الأحد المقبل.

وكان ديفيد قد أعلن قائمة الفريق استعدادا لخوض منافسات البطولة وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد العزيز إيهاب - أحمد عوض - نبيل شريف - توماس جيبالا - محمد مجدي - محمد هشام - سيف هاني - إبراهيم المصري - معاذ عزب - ياسر سيف - محسن رمضان - ستانيسلاف كاسباريك - عمر خالد - عمر سامي - محمد عماد.