من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري من علماء الأزهر الشريف، أن الزوج الذي يقول لـ زوجته “أنت طالق” عبر السوشيال ميديا، أو من خلال رسالة عبر “الواتس أب”، أو الـ"فيس بوك"؛ يعتبر الطلاق هنا صحيحا، ووقع.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: “ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة، فالطلاق لا هزار فيه”.

وأشار إلى أن من كتب لزوجته أنت طالق؛ ففي هذه الحالة وقع الطلاق، لافتا إلى أن كل حالة يتم بحثها بمفردها، لكن من كتب لزوجته وهو بعقله؛ فالطلاق هنا صريح.

ولفت إلى أن لفظ "أنت طالق" هنا، يعد طلاقا صريحا، وليس معلقا، ولا يتم الرجوع فيه للنية؛ لآن اللفظ واضح ولا كناية عنه.