بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته
من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح
غرق خيام النازحين في غزة تغرق بسبب الأمطار.. والدفاع المدني يحذر من كارثة وشيكة
هالة فاخر: عملت لأبنائي توكيل لثقتي فيهم.. وكنت الأب واشتغلت وأمي ربّت
الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم
سبب الاختفاء| هالة فاخر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
بأخطاء دفاعية.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدفين على مصر ببطولة العين الودية
حسام موافي: أنا عمري ما حد سألني السؤال ده ولا خطر ببالي.. فيديو
الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 ورابط الاستعلام
القرار لم يصدر بعد.. شعبة الاتصالات: ارتفاع أسعار كروت الشحن قد يحدث في 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح

طلاق
طلاق

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري من علماء الأزهر الشريف، أن الزوج الذي يقول لـ زوجته “أنت طالق” عبر السوشيال ميديا، أو من خلال رسالة عبر “الواتس أب”، أو الـ"فيس بوك"؛ يعتبر الطلاق هنا صحيحا، ووقع.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: “ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة، فالطلاق لا هزار فيه”.

وأشار إلى أن من كتب لزوجته أنت طالق؛ ففي هذه الحالة وقع الطلاق، لافتا إلى أن كل حالة يتم بحثها بمفردها، لكن من كتب لزوجته وهو بعقله؛ فالطلاق هنا صريح.

ولفت إلى أن لفظ "أنت طالق" هنا، يعد طلاقا صريحا، وليس معلقا، ولا يتم الرجوع فيه للنية؛ لآن اللفظ واضح ولا كناية عنه.

الواتس أب أزهري الأزهري الأزهر الشريف

