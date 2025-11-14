قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أزهري: سيدنا محمد تعرض للسحر وجبريل نزل من السماء لرقيته

السحر
السحر

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري من علماء الأزهر الشريف، أن السحر والحسد وردا في القرآن الكريم كجزء من الظواهر التي قد تؤثر على الإنسان، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعرض للسحر، فجاء سيدنا جبريل عليه السلام بأمر من الله ليقوم برقيته  وتخليصه منه.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن من ينشر بعض الأمور الخاصة بمنزله عبر السوشيال ميديا معرض للسحر والحسد، ولذلك ننصح المواطنين بعدم نشر أي أشياء خاصة على منصات السوشيال ميديا، التي تتضم ملايين الأشخاص.

وأشار إلى أن الحسد قد يؤدي إلى أضرار جسيمة تصل إلى الموت، ولذلك يجب على الجميع أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى قد تناول موضوع الحسد في القرآن الكريم، مشيرًا إلى خطورته وواقعيته.

وأوضح أن الحسد أمر حيقي علينا أن نعلمه، ونحرص على الحفاظ على أولادنا وما نملك من أعين الغير.

