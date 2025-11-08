ماسك سحري لمنع ظهور التجاعيد..بمكونات بسيطة

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة ظهور التجاعيد التي تؤثر على جمالهن مما يجعل البعض يلجأ إلي الحقن و عمليات التجميل التي تساعد في علاج التجاعيد.
لكن هناك بعض الوصفات و الطرق المنزلية التي تساهم في علاج ظهور التجاعيد دون اللجؤ إلي البوتكس و الفيلر و الطرق المكلفة و الغير أمنة في بعض الأحيان.
قدمت الشيف غادة جميل على قناة سي بي سي سفرة، وصفة موفرة وفعالة في التخلص من مشكلة التجاعيد.
ماسك لمنع ظهور التجاعيد
المقادير
● زيت خروع
● جل صبار
● لبن
● عسل
طريقة تحضير ماسك لمنع ظهور التجاعيد
تخلط جميع المكونات معا
ويستخدم