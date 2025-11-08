ماسك سحري لمنع ظهور التجاعيد..بمكونات بسيطة

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة ظهور التجاعيد التي تؤثر على جمالهن مما يجعل البعض يلجأ إلي الحقن و عمليات التجميل التي تساعد في علاج التجاعيد.

لكن هناك بعض الوصفات و الطرق المنزلية التي تساهم في علاج ظهور التجاعيد دون اللجؤ إلي البوتكس و الفيلر و الطرق المكلفة و الغير أمنة في بعض الأحيان.

قدمت الشيف غادة جميل على قناة سي بي سي سفرة، وصفة موفرة وفعالة في التخلص من مشكلة التجاعيد.

ماسك لمنع ظهور التجاعيد

المقادير

● زيت خروع

● جل صبار

● لبن

● عسل

طريقة تحضير ماسك لمنع ظهور التجاعيد

تخلط جميع المكونات معا

ويستخدم