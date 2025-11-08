ماذا يحدث عندما تشرب الكثير من الماء؟.. تعرف على المخاطر الصحية

قد يكون الإفراط في شرب الماء خطيرًا، إذ يؤدي إلى نقص صوديوم الدم، وهي حالة يؤدي فيها انخفاض مستويات الصوديوم بشكل خطير إلى تورم الخلايا، وخاصةً في الدماغ. تشمل العلامات المبكرة التعب والصداع، وقد تتفاقم إلى ارتباك ونوبات صرع، وقد تصل إلى الوفاة. الرياضيون ومن يعانون من حالات صحية معينة أكثر عرضة للخطر. انتبه لإشارات عطش جسمك للحفاظ على مستويات ترطيب آمنة.



الماء ضروري للحياة، فهو يُغذي كل شيء من الهضم والدورة الدموية إلى التحكم في درجة الحرارة ووظائف الدماغ. ومع ذلك، في حين أن الجفاف يُناقش على نطاق واسع، فإن فرط الترطيب هو حالة أقل شهرة ولكنها خطيرة محتملة. يمكن أن يؤدي شرب الماء الزائد، وخاصة في فترة قصيرة، إلى تخفيف الإلكتروليتات الحيوية مثل الصوديوم وتعطيل توازن السوائل في الجسم. يمكن أن يؤدي هذا إلى التسمم المائي، المعروف طبيًا باسم نقص صوديوم الدم، حيث تنتفخ الخلايا بسبب اختلال توازن الصوديوم، مما يضع ضغطًا خطيرًا على الدماغ. فرط الترطيب ليس شائعًا، ولكنه قد يصبح خطيرًا لدى الرياضيين أو الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة أو أولئك الذين يُجبرون على تناول كميات كبيرة من الماء دون الاستماع إلى إشارات العطش. في حين أن قاعدة "ثمانية أكواب في اليوم" تقدم دليلاً تقريبيًا، فإن احتياجات الترطيب تختلف بناءً على العمر والنشاط والمناخ والصحة. يمكن أن يساعد فهم العلامات والمخاطر والحدود الآمنة في منع المضاعفات.



شرب الكثير من الماء ليس صحيًا دائمًا



وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية ، فإن الإفراط في شرب الماء قد يُخفِّض مستويات الصوديوم في الدم بشكل خطير، مما يؤدي إلى نقص صوديوم الدم، وهي حالة تُعطِّل توازن السوائل، ونشاط الأعصاب، ووظائف العضلات. عندما تنخفض مستويات الصوديوم عن 135 ملي مكافئ/لتر، ينتقل الماء إلى الخلايا، مُسبِّبًا انتفاخها.

الدماغ معرضٌ للخطر بشكلٍ خاص، إذ لا تستطيع الجمجمة التمدد لتخفيف الضغط. تُظهر الأبحاث أن الأعراض المبكرة قد تشمل التعب وضعف التركيز، بينما قد تتفاقم الحالات الشديدة إلى ارتباك ونوبات صرع وضيق تنفس وغيبوبة، وحتى الوفاة. كما تُسلّط الدراسة الضوء على حالات تسمم الماء، وإن كانت نادرة، فقد سُجِّلت لدى رياضيي رياضات التحمل، وفي حالات الإفراط في شرب الماء، ولدى متعاطي المخدرات الترفيهية مثل MDMA، التي تزيد من الشعور بالعطش واحتباس السوائل. ويزداد الخطر عندما تعجز الكلى عن التخلص من الماء الزائد بكفاءة، مما يُخلّ بتوازن الأملاح الطبيعي في الجسم.



المخاطر الصحية الناجمة عن شرب كمية كبيرة من الماء



بول صافٍ بشكل مستمر

من أوائل وأكثر الآثار وضوحًا للإفراط في شرب الماء هو البول الصافي عديم اللون. فبينما يدل البول الأصفر الفاتح على ترطيب جيد، فإن البول الصافي باستمرار غالبًا ما يعني أن الجسم يحصل على كمية من الماء تفوق حاجته، مما يُخفف من الإلكتروليتات الأساسية. قد يكون هذا مؤشرًا مبكرًا على فرط الترطيب، خاصةً عند اقترانه بكثرة الشرب وقلة النشاط البدني أو التعرض للحرارة لتبرير تناول كميات كبيرة من السوائل.

كثرة التبول

قد يشير التبول أكثر من 8 إلى 10 مرات يوميًا إلى أن الكلى تعمل بجهد كبير للتخلص من الماء الزائد. مع أن تكرار التبول قد يزداد مع تناول الكافيين أو كثرة تناول السوائل، إلا أن الحاجة المستمرة للتبول، خاصةً عندما يكون البول صافيًا، قد تشير إلى عدم قدرة الجسم على الحفاظ على توازن صحي بين الماء والصوديوم. كما أن هذا التدفق المستمر قد يُفقد الجسم الأملاح مع مرور الوقت.

الغثيان والقيء والدوار

مع انخفاض مستويات الصوديوم بسبب زيادة الماء، يبدأ الجسم بردة فعل عكسية. قد يحدث الغثيان والقيء العرضي والدوار عندما يؤثر اختلال توازن الإلكتروليتات على وظائف الجهاز الهضمي والجهاز العصبي. غالبًا ما يُخطئ البعض في اعتبار هذه الأعراض جفافًا، ولكن في حالة فرط الترطيب، فإنها تنجم عن زيادة السوائل وليس عن نقصها.

الصداع الناتج عن تورم المخ

يُعدّ الصداع النابض والمستمر علامةً رئيسيةً على فرط ترطيب الجسم. فعندما تنخفض مستويات الصوديوم بشكل خطير، يدخل الماء إلى خلايا الدماغ، مسببًا تورمها، وهي حالة تُعرف بالوذمة الدماغية. ولأن الجمجمة لا تستطيع التمدد، فإن أي تورم طفيف يزيد الضغط، مما يُسبب صداعًا شديدًا قد يتفاقم مع مرور الوقت ولا يتحسن بشرب المزيد من الماء.

ضباب الدماغ والارتباك والتهيج

يمكن أن يُضعف الماء الزائد وظائف الدماغ الطبيعية. عندما تتورم الخلايا العصبية، قد يشعر الشخص ببطء ذهني، أو ارتباك، أو نسيان، أو عدم القدرة على التركيز. يُعدّ فقدان التركيز، وتقلبات المزاج المفاجئة، والانفعال، أو ضبابية الدماغ، كلها علامات عصبية على أن الدماغ يتعرض لضغط ناتج عن اختلال توازن كمية الماء، وليس الجفاف.

تورم واضح وتغير في لون الجلد

يمكن أن يؤدي تراكم السوائل في الجسم إلى انتفاخ أجزاء من الجسم، وخاصة اليدين والقدمين والشفتين والوجه. يحدث هذا التورم بسبب دخول الماء الزائد إلى الخلايا والأنسجة أسرع من قدرة الكلى على التخلص منه. كما قد يبدو الجلد شاحبًا أو مشدودًا أو متغير اللون قليلًا بسبب تراكم السوائل تحت سطحه.

التعب والإرهاق البدني

شرب الكثير من الماء يُجبر الكلى على بذل جهد أكبر من المعتاد لتصفية السوائل الزائدة وطرحها. يمكن أن يُحفز هذا الضغط استجابات هرمونية للتوتر في الجسم، مما يجعل الشخص يشعر بتعب أو ضعف أو إرهاق جسدي غير طبيعي. يُبلغ بعض الأشخاص عن صعوبة في النهوض من السرير أو شعورهم بالإرهاق رغم الراحة، حيث يُكافح الجسم للحفاظ على توازنه الداخلي.

تقلصات وتشنجات العضلات

تساعد الإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم على تنظيم وظائف العضلات. عندما يُخفف الماء هذه الإلكتروليتات، قد تتشنج العضلات أو تنتفض أو تتقلص دون سابق إنذار. يمكن أن تؤثر هذه التشنجات على الساقين أو الذراعين أو البطن، وقد تُشبه إجهاد العضلات الناتج عن التمارين الرياضية، حتى في حال عدم ممارسة أي نشاط شاق.

النوبات وفقدان الوعي

في حالات فرط الترطيب الشديد، قد تنخفض مستويات الصوديوم بشكل حاد لدرجة تعطل الإشارات الكهربائية في الدماغ. قد يؤدي ذلك إلى نوبات صرع، أو إغماء، أو فقدان مفاجئ للوعي. تشير هذه الأعراض إلى حالة طبية طارئة تتطلب عناية طبية فورية، حيث يعاني الدماغ من صعوبة في العمل تحت الضغط.

صعوبة التنفس وضيق التنفس

في حالات التسمم المائي الشديد، قد يؤثر تورم الدماغ على المناطق التي تُنظّم التنفس. مع ارتفاع الضغط، قد تتباطأ وظيفة الجهاز التنفسي الطبيعية أو تصبح غير منتظمة، مما يؤدي إلى ضيق أو صعوبة في التنفس. وفي حال عدم تلقي رعاية طبية فورية، قد يُصبح هذا الوضع مُهددًا للحياة.

