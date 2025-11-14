30 دقيقة.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدف على مصر ببطولة كأس العين الودية

مرت 30 دقيقة من مواجهة منتخب مصر ومنتخب أوزبكستان، وتشير النتيجة إلى تقدم المنتخب الأوزبكي بنتيجة 1-0، في المباراة الودية التي انطلقت في السادسة مساء اليوم- بتوقيت القاهرة- على استاد هزاع بن زايد في بطولة كأس العين الودية.

وشهدت الدقائق الثلاثين الماضية سيطرة وهجمات خطيرة من جانب منتخب مصر ولكن دون تسجيل أي هدف، وما زال المنتخب الأوزبكي متقدما بهدف.

سجل هدف منتخب أوزبكستان اللاعب أوستون أورونوف في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد مراوغة عدة لاعبين على حدود منطقة الجزاء ويضعها على يمين محمد صبحي حارس منتخب مصر بتسديدة أرضية.

تشكيل منتخب مصر أمام أوزبكستان

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تشكيل فريقه في مواجهة منتخب أوزبكستان.

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

محمد صبحي

رامي ربيعة

محمد حمدي

محمد هاني

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

أسامة فيصل

محمد صلاح

مروان عثمان

مصطفي محمد

البدلاء

أحمد الشناوي - مصطفي شوبير - أحمد فتوح - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - نبيل دونجا - محمد شحاتة - محمود صابر - طاهر محمد طاهر - محمود زلاكة - صلاح محسن.