الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي

أكدت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ خضوع نشاط صناعة المحتوى للمحاسبة الضريبية ضمن قانون الضرائب على الدخل التي تخضع للقانون رقم 91 لسنة 2025 وتعديلاته.

تضمنت تعليمات مصلحة الضرائب الصادرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي تعد نشاط صناعة المحتوى بأنه ضمن أنشطة إيرادات المهن غير التجارية.

حددت مصلحة الضرائب معايير لمحاسبة العاملين بذلك النشاط والتي تتضمن حالتين:

أولها : المحاسبة في قانون الضريبة على الدخل حال إمساك دفاتر وحسابات منتظمة إيراداً ومصروفاً للوصول لصافي الإيراد.

وثانيها في حالة عدم إمساك دفاتر وحسابات منتظمة يتم خصم 10% فقط من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

كما يمكنهم المحاسبة وفقاً لقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنية صادرة بقانون (6) لسنة 2025 (المحاسبة وفقاً لحجم الأعمال السنوي).

قالت مصلحة الضرائب إنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات في ذلك الخصوص يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395