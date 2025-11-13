الضرائب تقدم ملاحظات لقبول طلبات رد الضريبة على القيمة المضافة.. تفاصيل

حددت مصلحة الضرائب مجموعة من الملاحظات للممولين الراغبين في تقديم طلبات رد ضريبة القيمة المضافة.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ والذي تضمن تقديم التوعية الكافية للممولين والمخاطبين بأداء الضريبة، أنه ينبغي على الممول تقديم المستندات الداعمة لطلبات رد الضريبة على القيمة المضافة.

وأضافت المصلحة أنه ينبغي إرفاق نموذج الشهادة الموقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين والتي تدل على أحقية الممول في رد الضريبة على القيمة المضافة وإقرارا بالمسئولية القانونية حفاظا على عدم رفض الطلب المقدم.

تأتي تلك التعليمات في إطار جهود وزارة المالية بتوجيه مصلحة الضرائب المصرية برفع درجات الوعي الضريبي لدي الممولين والمعنيين بأداء الضريبة بما يساعد علي تقليل الفجوات بين الإدارة الضريبية والممولين ويحسن الثقة بين الجانبين لينعكس على مستويات أداء التحصيل الضريبي.