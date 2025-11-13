قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: الشعب المصري عليه أن يواجه ويقف أمام أي خطر يجابه الدولة
مصطفى بكري: مصر تتعرض للعديد من المؤامرات الخارجية .. وأرحب بالمعارضة الوطنية
ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية
شيخ الأزهر يستقبل المفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر
انتخابات مجلس النواب.. مصطفى بكري: إعادات في بعض المحافظات بين عدد من المرشحين
المتهم بقـ.تل والدته في شبرا الخيمة: مكنش قصدي والطلقة خرجت غصب عني
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارين بتعيين وزير للنقل ورئيس للمعابر والحدود
تصرف مفاجئ من مروة صبري بعد تحرير دينا الشربيني محضرا ضدها
الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
اقتصاد

الضرائب تقدم ملاحظات لقبول طلبات رد الضريبة على القيمة المضافة.. تفاصيل

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
محمد يحيي

حددت مصلحة الضرائب مجموعة من الملاحظات للممولين الراغبين في تقديم طلبات رد ضريبة القيمة المضافة.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ والذي تضمن تقديم التوعية الكافية للممولين والمخاطبين بأداء الضريبة، أنه ينبغي على الممول تقديم المستندات الداعمة لطلبات رد الضريبة على القيمة المضافة.

وأضافت المصلحة أنه ينبغي إرفاق نموذج الشهادة الموقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين والتي تدل على أحقية الممول في رد الضريبة على القيمة المضافة وإقرارا بالمسئولية القانونية حفاظا على عدم رفض الطلب المقدم.

تأتي تلك التعليمات في إطار جهود وزارة المالية بتوجيه مصلحة الضرائب المصرية برفع درجات الوعي الضريبي لدي الممولين والمعنيين بأداء الضريبة بما يساعد علي تقليل الفجوات بين الإدارة الضريبية والممولين ويحسن الثقة بين الجانبين لينعكس على مستويات أداء التحصيل الضريبي.

مصلحة الضرائب وزارة المالية رد الضريبة علي القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة الممولين والمخاطبين بأداء الضريبة

