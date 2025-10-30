ننشر تفاصيل قرار الضرائب بتكليف 66 موظفا للعمل في وظائف جديدة

أصدرت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرارا بتكليف 66 موظفا بالمصلحة على مستوى المناطق والمأموريات المختلفة على مستوى المحافظات المصرية؛ من شاغلي المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة والمجموعة النوعية لوظائف القانون بهدف تسيير الأعمال بعد من الوظائف .

تضمن قرار رئيس المصلحة الصادر برقم 444 لسنة 2025 والذي حصل صدى البلد على نسخة منه، تكليف 66 موظفا .

وجاء بالقرار الصادر تعيين الموظفين في وظائف مراجع حصر و تسجيل و فحص وتحصيل ومعلومات تضمن وظائف بالمستوي الوظيفي الأو والثاني من الدرجة " أ".

وينشر موقع صدى البلد تفاصيل القرار.