متى تجب زكاة الذهب وكيف تحسب؟.. محمود شلبي يجيب
هل سيتم غلق الطرق أثناء احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
مصدر أمني: لا صحة للمتداول عن إغلاق طرق بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديوهات خاصة وزواج سري.. القصة الكاملة لأزمة رحمة محسن
رسميا .. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء
برلمانية تطالب بتعديل قانون سن الطفل المصري ليتناسب مع طبيعة الجريمة ومستوى الإدراك
رئيس الوزراء يتابع ميدانيا اللمسات النهائية استعدادا لاحتفالية افتتاح المتحف الكبير
الأمم المتحدة تدين الانتهاكات في الفاشر والغارات الإسرائيلية في غزة
الساعة ستتأخر 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر غدًا
حكاية عروس جسر السويس.. كشفت علاقات زوجها فقـ.تلها بعد 90 يوم زواج
مواعيد السوبر المصري بدولة الإمارات
أحمد موسى يشوق المتابعين: سنعرض تفاصيل لأول مرة عن المتحف المصري الكبير يوم السبت
اقتصاد

الضرائب: استمرار العمل بمأموريات القاهرة أول خلال عطلة نهاية الأسبوع

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية،
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية،
محمد يحيي

صرحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني والتقني للممولين، ومساعدتهم على الانضمام لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (SAP)، ستستمر المأموريات الضريبية العشر التابعة لمنطقة ضرائب القاهرة أول  وأيضا  مركز دعم التحول الرقم بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلي في العمل أيام الخميس 30 أكتوبر، والجمعة 31 أكتوبر، والأحد 2 نوفمبر 2025، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، لتقديم الدعم اللازم للممولين واستلام اكواد التفعيل على المنظومة الجديدة حتى يتمكنوا من تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا عبر المنظومة.

أماكن المأموريات

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المأموريات التي سيستمر العمل بها تشمل:
مصر الجديدة أول – مصر الجديدة ثان – مدينة نصر أول – مدينة نصر ثان – مدينة نصر ثالث – المهن الحرة (القاهرة أول وثان) – النزهه – مدينة السلام – المرج – بدر.

وأكدت رشا عبد العال أن مركز دعم التحول الرقمي و المكاتب الأمامية في هذه المأموريات ستكون متواجدة بكامل طاقتها لتقديم المساعدة والإرشاد للممولين في استلام أكواد التفعيل على المنظومة الجديدة ورفع الإقرارات، مشيرة إلى أن المصلحة تواصل جهودها لتيسير سبل تقديم الإقرارات الإلكترونية وضمان الانتقال السلس إلى المنظومة الرقمية الموحدة.

ودعت رئيس المصلحة جميع الممولين إلى سرعة الانضمام لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة، مؤكدة أن المصلحة توفر كل سبل الدعم الفني والتوعوي، ويمكن التواصل مع المصلحة عبر الخط الساخن 16395 للرد على أي استفسارات.

