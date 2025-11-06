قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدرديري يثير غضب جماهير الأهلي بمنشور صادم
مرشح لانتخابات النواب يتبرع بأموال حملته لطفل زراعة الكلى في المنوفية
راندا البحيري تنعي أحمد عبدالله: فقدت السينما المصرية واحد من أهم عواميدها على الإطلاق
وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو

وزير المالية: الشراكة الاستثمارية مع قطر في علم الروم إضافة قوية للاقتصاد

وزير المالية
وزير المالية
محمد البدوي

أشاد وزير المالية أحمد كجوك، بتوقيع شراكة استثمارية مصرية قطرية لتطوير منطقة سملا وعلم الروم بمطروح، قائلا إنها صفقة مميزة وكبرى، متمنيا النجاح والتوفيق للطرفين، مضيفا أن حجم استثمارات الأجنبي المباشر بها يقارب 30 مليار دولار على فترة عمر المشروع، مستهدفًا خلق مجتمع متكامل يضم مجالات سياحية وعقارية وخدمية.

وأضاف «كجوك»، خلال لقاء خاص مع محمد عادل مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع سيخلق آلاف فرص العمل للشباب، ويعزز الدخل القومي، كما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى زيادة أعداد السياح في المنطقة، ما يُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات.

وأوضح وزير المالية أن الشراكة تتضمن جزءًا نقديًا يُسدد قبل ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى حصة عينية بقيمة تقديرية تبلغ 1.8 مليار دولار، مع مشاركة الحكومة في 15% من عوائد المشروع بعد استرداد التكاليف، بما يضمن مصلحة الدولة والمستثمر على حد سواء.

محطة رئيسية للاستثمارات الأجنبية

وأشار كجوك إلى أن هذا المشروع يمثل محطة رئيسية للاستثمارات الأجنبية في مصر، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في جذب رؤوس الأموال وتطوير البنية التحتية للساحل الشمالي، بما يخدم الاقتصاد المصري والمجتمع المحلي على المدى الطويل.

المالية وزير المالية أحمد كجوك التنمية الاقتصادية

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

محافظة سوهاج

إحالة 14 طبيبًا للتحقيق خلال جولة مفاجئة لمحافظ سوهاج في جهينة

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يوافق على جدولة المديونيات المستحقة على المشروعات الزراعية

اجتماع

نائب محافظ المنوفية يتابع نسب إنجاز مشروعات الخطة الإستثمارية

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

