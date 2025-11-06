وزير المالية: الشراكة الاستثمارية مع قطر في علم الروم إضافة قوية للاقتصاد

أشاد وزير المالية أحمد كجوك، بتوقيع شراكة استثمارية مصرية قطرية لتطوير منطقة سملا وعلم الروم بمطروح، قائلا إنها صفقة مميزة وكبرى، متمنيا النجاح والتوفيق للطرفين، مضيفا أن حجم استثمارات الأجنبي المباشر بها يقارب 30 مليار دولار على فترة عمر المشروع، مستهدفًا خلق مجتمع متكامل يضم مجالات سياحية وعقارية وخدمية.

وأضاف «كجوك»، خلال لقاء خاص مع محمد عادل مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع سيخلق آلاف فرص العمل للشباب، ويعزز الدخل القومي، كما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى زيادة أعداد السياح في المنطقة، ما يُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات.

وأوضح وزير المالية أن الشراكة تتضمن جزءًا نقديًا يُسدد قبل ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى حصة عينية بقيمة تقديرية تبلغ 1.8 مليار دولار، مع مشاركة الحكومة في 15% من عوائد المشروع بعد استرداد التكاليف، بما يضمن مصلحة الدولة والمستثمر على حد سواء.

محطة رئيسية للاستثمارات الأجنبية

وأشار كجوك إلى أن هذا المشروع يمثل محطة رئيسية للاستثمارات الأجنبية في مصر، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في جذب رؤوس الأموال وتطوير البنية التحتية للساحل الشمالي، بما يخدم الاقتصاد المصري والمجتمع المحلي على المدى الطويل.