قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس الأمم الإفريقية.. مواجهة نارية بين المغرب وجزر القمر في افتتاح البطولة
للدورة السابعة على التوالي .. انتخاب حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد
محامو المتهمين في قضية سارة خليفة يرفضون الترافع أمام المحكمة.. والقاضي يقرر رفع الجلسة للقرار
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
تشكيل ناري متوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا
كأس الأمم الإفريقية .. تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خطة عاجلة لتطوير المنظومة الثقافية.. هنو ومحافظ القاهرة في جولة ميدانية لإحياء متحف الشمع وقصر ثقافة عين حلوان

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

شهد الوسط الثقافي في القاهرة جولة ميدانية مفاجئة ومكثفة قام بها الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، شملت متحف الشمع التابع لقطاع الفنون التشكيلية وقصر ثقافة عين حلوان، وذلك في إطار متابعاتهما الدورية للمواقع الثقافية بهدف وضع خطط عاجلة لتطويرها وتهيئتها لاستقبال الجمهور. وتركزت الجولة على تعزيز دور هذه المنشآت كمنصات ثقافية وتنويرية تعكس رؤية الدولة في نشر الوعي التاريخي والثقافي لدى جميع فئات المجتمع.

متحف الشمع: تطوير عاجل ورؤية متكاملة

بدأت الجولة بتفقد متحف الشمع برئاسة الدكتور وليد قانوش، حيث اطلع الوزير والمحافظ على أوضاع المتحف الحالية ومقتنياته، وأبرز الجوانب التي تحتاج إلى تطوير في العرض المتحفي. وأكد الوزير أن الهدف هو وضع خطة عاجلة شاملة ترفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار، وتعظم الاستفادة من إمكانيات المتحف الثقافية والفنية، بما يعكس دوره كمركز إشعاع ثقافي في القاهرة.

وشملت الخطة المقترحة تطوير سيناريو العرض المتحفي، وإضافة مشاهد تاريخية جديدة لتعزيز جاذبية المتحف، مع تحسين المعالجة الفنية للمشاهد الحالية بما يتوافق مع أحدث المعايير المتحفية العالمية. كما تم التوجيه بالاستفادة من حديقة المتحف الكبيرة لإنشاء مسرح مكشوف لاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى دراسة إنشاء مكتبة ثقافية ومساحات مجتمعية وخدمية أخرى.

وأشار الوزير إلى أن تطوير المتحف يجب أن يوازن بين الحفاظ على قيمته التاريخية وتقديمه برؤية معاصرة، مع تكثيف الأنشطة التثقيفية والموسمية التي تعزز التفاعل مع الجمهور، وتوسع آليات الترويج والتواصل المجتمعي، مما يرفع معدلات الإقبال الجماهيري ويؤكد على دور المتاحف في نشر الوعي بين مختلف الفئات العمرية، لا سيما الأجيال الجديدة.

ومن جانبه، أكّد محافظ القاهرة استعداد المحافظة لتقديم جميع أشكال الدعم والتعاون الكامل مع وزارة الثقافة لإنجاح خطة التطوير، بما يحوّل المتحف إلى منارة ثقافية ومركز إشعاع حضاري يخدم المجتمع المحلي ويعزز جهود الدولة في الارتقاء بالمواقع الثقافية.

قصر ثقافة عين حلوان: تطوير شامل وسريع

في إطار الجولة نفسها، قام الوزير والمحافظ بزيارة مفاجئة إلى قصر ثقافة عين حلوان، حيث تفقدا مرافقه وأروقة القصر المختلفة للاطلاع على الحالة العامة ومستوى الخدمات المقدمة للجمهور. وتم رصد بعض أوجه القصور مثل النظافة، التزام العاملين، وسير العمل اليومي، والتي تم التأكيد على ضرورة علاجها سريعًا لضمان تقديم خدمة ثقافية لائقة، خاصة أن قصور الثقافة تمثل واجهة الدولة في الأحياء والمجتمعات المحلية.

ووجّه وزير الثقافة بوضع خطة عاجلة لتطوير القصر تشمل تحسين المرافق وإعادة تأهيل المبنى، بالإضافة إلى تطوير البرامج الثقافية والفنية بما يضمن تجربة أفضل للزوار. كما أشار إلى أهمية الاستفادة من الحديقة في استضافة الأنشطة الفنية والثقافية، بما يعزز دور القصر كمركز إشعاع ثقافي يخدم سكان منطقة حلوان وضواحيها.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة أن المحافظة ستباشر فورًا المعاينات الفنية اللازمة لتحديد نطاق أعمال التطوير، بما يشمل تحسين واجهة القصر، إصلاح الجدران المتدهورة، ومراجعة جميع الأعمال اللازمة بالتنسيق الكامل مع وزارة الثقافة، مشددًا على حرص المحافظة على دعم المنشآت الثقافية لتصبح مراكز إشعاع ثقافي وخدمي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي المجتمعي.

أهمية المتابعة الميدانية والتطوير المستمر

أكد وزير الثقافة أن الجولات المفاجئة تأتي في إطار سياسة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة المواقع الثقافية، وتقديم خدمة حضارية لائقة للجمهور، بما يعكس الدور الحقيقي للوزارة في نشر الوعي الثقافي والتاريخي. وشدد على ضرورة تكثيف التعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة، وسرعة تنفيذ خطط التطوير لضمان عودة متحف الشمع وقصر ثقافة عين حلوان للقيام بدورهما التنويري والثقافي بالشكل الذي يليق بقيمتهما التاريخية.

وأشار الوزير إلى أن المتحف يمتلك مقومات فريدة تؤهله ليكون من المراكز الثقافية المهمة، مشددًا على أن عملية التطوير يجب أن تدمج بين الحفاظ على الهوية التاريخية وتقديم رؤية معاصرة تواكب التطلعات المجتمعية والثقافية.

تطلعات مستقبلية

تأتي هذه الجولات ضمن استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة الثقافية في القاهرة، التي تستهدف تحسين البنية التحتية للمتاحف وقصور الثقافة، وتفعيل دورها كمنصات لنشر الثقافة والفنون، وتعزيز مشاركة الجمهور في الأنشطة الثقافية المختلفة. كما تهدف إلى وضع معايير حديثة لإدارة المواقع الثقافية، بما يواكب أحدث الأساليب العالمية في العرض المتحفي والفني، ويرسخ تجربة حضارية متميزة للزائرين.

وأكد الوزير والمحافظ على أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية الدولة لتمكين المتاحف وقصور الثقافة من لعب دور محوري في نشر الوعي التاريخي والفني، وتعزيز الهوية الثقافية لدى المواطنين، وخصوصًا لدى الشباب والأجيال الجديدة، من خلال تحويل هذه المنشآت إلى مراكز إشعاع ثقافي حقيقي.

تؤكد الجولة الميدانية المكثفة أن وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة لا تدخران جهدًا في رفع كفاءة المواقع الثقافية، وتقديم نموذج متطور من الخدمات الثقافية والفنية. فمتحف الشمع وقصر ثقافة عين حلوان على موعد مع مرحلة جديدة من التطوير والتحديث، تجعل منهما منارات حضارية وثقافية حقيقية تعكس رؤية مصر في بناء مجتمع واعٍ ومثقف، قادر على التفاعل مع تاريخه وحاضره وإبداعاته المستقبلية.

الوسط الثقافي الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة متحف الشمع قصر ثقافة عين حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

ام جي HS هايبرد موديل 2026

سعر ام جي HS هايبرد 2026 في السعودية

اكسييد LX ام دونج فنج ماجي 2026

أيهما تفضل .. اكسييد LX أم دونج فنج ماجي 2026؟ | مواصفات وأسعار

خاتم فالور 1

بتصميم خفيف الوزن .. خاتم ذكي جديد يُغني عن سمارت ووتش وبسعر لا يُصدق

بالصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

سمية الالفي

سمية الألفي تودع عالمنا.. قصة مرض نادر وابتعاد عن الشاشة منذ 2010

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد