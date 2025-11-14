جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أثار منشور نُسب إلى الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، والرئيس السابق لمعهد القلب عبر حسابه الشخصي حالة من الجدل بعد حديثه عن احتمالية تعرض لاعب الزمالك السابق محمد صبري لـ ألم حاد في الصدر قبل وقوع الحادث الذي أودى بحياته، في ظل تزايد التحذيرات من الموت المفاجئ بين الشباب خلال الفترة الأخيرة.

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

وبحسب ما جرى تداوله، فإن اللاعب الراحل ربما شعر بأعراض تشير إلى سكتة قلبية أو ذبذبة بطينية، ما قد يؤدي إلى فقدان مفاجئ للوعي، وبالتالي فقدان السيطرة على عجلة القيادة وحدوث الحادث المأساوي.

وأكد المنشور أن تلك الرواية لا تزال غير مؤكدة حتى الآن، لكنها تتوافق مع تزايد معدلات الوفيات الناتجة عن توقف القلب المفاجئ.

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

ودعا الدكتور جمال شعبان في منشوره إلى ضرورة الانتباه لأي ألم صدري مفاجئ، والحرص على الفحص الدوري، قائلاً: "أعوذ بالله لي ولكم من شر الموت المفاجئ"، في إشارة إلى خطورة الأمر وانتشاره الملحوظ في الآونة الأخيرة.

لاعب الزمالك السابق محمد صبري

ولا يزال محبو اللاعب محمد صبري ينعونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة والمغفرة.