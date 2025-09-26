بمشاركة مصر.. كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للشباب في تشيلي

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 عام بقيادة المدير الفني أسامة نبيه، لافتتاح مشواره في بطولة كأس العالم للشباب 2025، بمواجهة قوية أمام نظيره الياباني، وذلك يوم السبت 27 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

البطولة تقام في تشيلي

تقام بطولة كأس العالم للشباب في نسختها الـ24 في دولة تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2025، بمشاركة 24 منتخبا من مختلف القارات، يتنافسون على لقب البطولة التي يُنظّمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كل عامين، وتُعد محطة بارزة لظهور "نجوم الغد".

مجموعة مصر في المونديال

يشارك منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تشيلي (البلد المضيف) و نيوزيلندا و اليابان و مصر.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباريات البطولة حصريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، المالكة لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتذاع مباراة مصر ضد اليابان مباشرة على الهواء.

موعد مباراة مصر واليابان

تنطلق المباراة يوم السبت 27 سبتمبر في تمام:

12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة

1:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة

6:00 مساءا بتوقيت اليابان

مواعيد مباريات مصر في دور المجموعات

مصر × اليابان – السبت 27 سبتمبر

مصر × نيوزيلندا – الإثنين 30 سبتمبر

مصر × تشيلي – الجمعة 4 أكتوبر

القائمة النهائية لمنتخب مصر للشباب

أعلن المدير الفني أسامة نبيه القائمة النهائية التي ضمت 21 لاعبًا، بينهم 4 محترفين في أوروبا، بعد استبعاد كل من ياسين عاطف (الأهلي) وأحمد شرف (المصري) من القائمة الأولية.

حراس المرمى

عبد المنعم تامر (زد)

أحمد وهب (المصري)

أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري)

خط الدفاع

أحمد نايل (حرس الحدود)

أحمد عابدين (الأهلي)

عبد الله بوستنجي (زد)

معتز محمد (حرس الحدود)

مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)

مهاب سامي (إنبي)

خط الوسط

أحمد خالد "كاباكا" (زد)

محمد السيد (الزمالك)

أحمد وحيد (غزل المحلة)

سيف سفاجا (إنبي)

سليم طلب (هيرتا برلين – ألمانيا)

تيبو جابريال (ماينز – ألمانيا)

خط الهجوم

محمد عبد الله (الأهلي)

عمر سيد معوض (الأهلي)

حامد عبد الله (إنبي)

عمرو "بيبو" (أراو – سويسرا)

عمر خضر (أستون فيلا – إنجلترا)

محمد هيثم (الأهلي)

بطولة كأس العالم للشباب

تعد بطولة كأس العالم تحت 20 عاما إحدى أبرز بطولات "فيفا" للفئات السنية، وتقام منذ عام 1977، حين استضافتها تونس لأول مرة.

وتوج بلقبها نجوم كبار على مر التاريخ مثل دييجو مارادونا، ليونيل ميسي، وبول بوغبا، فيما كان النرويجي إيرلينغ هالاند هداف نسخة 2019.