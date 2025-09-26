قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تهدف لتطوير ضباط المستقبل وتأهيل الإنسان المصري
أزهري: النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والطلاب
الرئيس السيسي: مؤسسات الدولة بالكامل مترابطة.. ونعمل على تطوير إمكانيات الأكاديمية العسكرية
السيسي: قناة السويس فقدت نحو 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين
حقيقة تعرض محمد ممدوح لوعكة صحية بمهرجان الغردقة السينمائي
الرئيس السيسي: شباب وشابات مصر أغلى ما لدينا
الرئيس السيسي: عملية تطوير البرامج التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية دائمة ومستمرة
الرئيس السيسي: كليات الطب العسكرية ستكون قادرة على استيعاب 500 طالب سنويًا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية هدفها صقل طلبة وضباط المستقبل
الرئيس السيسي: نعمل بكل قوة وإخلاص من أجل وقف الحرب في غزة
وزير الطيران: العلاقات المصرية – السعودية تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في صناعة النقل الجوي
استشهاد فرد من قوات الحماية المدنية وإصابة 3 آخرين أثناء إخماد نيران حريق مصنع نسيج المحلة المنهار .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بمشاركة مصر.. كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للشباب في تشيلي

كأس العالم للشباب
كأس العالم للشباب
أمينة الدسوقي

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 عام بقيادة المدير الفني أسامة نبيه، لافتتاح مشواره في بطولة كأس العالم للشباب 2025، بمواجهة قوية أمام نظيره الياباني، وذلك يوم السبت 27 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

البطولة تقام في تشيلي

تقام بطولة كأس العالم للشباب في نسختها الـ24 في دولة تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2025، بمشاركة 24 منتخبا من مختلف القارات، يتنافسون على لقب البطولة التي يُنظّمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كل عامين، وتُعد محطة بارزة لظهور "نجوم الغد".

 مجموعة مصر في المونديال

يشارك منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تشيلي (البلد المضيف) و نيوزيلندا و اليابان و مصر.

 القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباريات البطولة حصريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، المالكة لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتذاع مباراة مصر ضد اليابان مباشرة على الهواء.

موعد مباراة مصر واليابان

تنطلق المباراة يوم السبت 27 سبتمبر في تمام:

12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة

1:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة

6:00 مساءا بتوقيت اليابان

مواعيد مباريات مصر في دور المجموعات

مصر × اليابان – السبت 27 سبتمبر

مصر × نيوزيلندا – الإثنين 30 سبتمبر

مصر × تشيلي – الجمعة 4 أكتوبر

القائمة النهائية لمنتخب مصر للشباب

أعلن المدير الفني أسامة نبيه القائمة النهائية التي ضمت 21 لاعبًا، بينهم 4 محترفين في أوروبا، بعد استبعاد كل من ياسين عاطف (الأهلي) وأحمد شرف (المصري) من القائمة الأولية.

 حراس المرمى

عبد المنعم تامر (زد)

أحمد وهب (المصري)

أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري)

خط الدفاع

أحمد نايل (حرس الحدود)

أحمد عابدين (الأهلي)

عبد الله بوستنجي (زد)

معتز محمد (حرس الحدود)

مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)

مهاب سامي (إنبي)

 خط الوسط

أحمد خالد "كاباكا" (زد)

محمد السيد (الزمالك)

أحمد وحيد (غزل المحلة)

سيف سفاجا (إنبي)

سليم طلب (هيرتا برلين – ألمانيا)

تيبو جابريال (ماينز – ألمانيا)

 خط الهجوم

محمد عبد الله (الأهلي)

عمر سيد معوض (الأهلي)

حامد عبد الله (إنبي)

عمرو "بيبو" (أراو – سويسرا)

عمر خضر (أستون فيلا – إنجلترا)

محمد هيثم (الأهلي)

بطولة كأس العالم للشباب

تعد بطولة كأس العالم تحت 20 عاما إحدى أبرز بطولات "فيفا" للفئات السنية، وتقام منذ عام 1977، حين استضافتها تونس لأول مرة. 

وتوج بلقبها نجوم كبار على مر التاريخ مثل دييجو مارادونا، ليونيل ميسي، وبول بوغبا، فيما كان النرويجي إيرلينغ هالاند هداف نسخة 2019.

منتخب مصر للشباب أسامة نبيه كأس العالم للشباب 2025 بطولة كأس العالم للشباب كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ترشيحاتنا

ماغي بوغصن

ماغي بوغصن تحتفل بعيد ميلاد نجلها ريانو

ايتن عامر

كلهم بيحبوا مودي.. أيتن عامر تروج لمسلسلها مع ياسر جلال

غادة عادل وابنها

غادة عادل تغادر مهرجان الغردقة لسينما الشباب مع ابنها

بالصور

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشمرات بعرابة أبو الدهب

جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد