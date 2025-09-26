منتخب مصر للشباب يستهل مشواره في مونديال تشيلي 2025 بمواجهة اليابان

يفتتح منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة المدير الفني أسامة نبيه، مشواره في بطولة كأس العالم للشباب 2025، بمواجهة قوية أمام نظيره الياباني يوم السبت 27 سبتمبر الجاري.

تستضيف دولة تشيلي منافسات كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2025، بمشاركة أبرز المنتخبات العالمية في الفئة العمرية تحت 20 سنة، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة الجيل الجديد من المواهب.

يدخل المنتخب المصري منافسات البطولة بطموحات كبيرة، حيث يسعى لتقديم عروض قوية وتحقيق نتائج إيجابية تؤهله للمضي قدماً نحو الأدوار الإقصائية. ويشارك منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: تشيلي – نيوزيلندا – اليابان، ما يجعل مهمة الفراعنة الشباب مليئة بالتحديات.

موعد مباراة مصر ضد اليابان

تنطلق مباراة مصر واليابان يوم السبت المقبل الموافق 27 سبتمبر، في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت القاهرة. ويمكن متابعة اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للشباب في الوطن العربي.

قائمة منتخب مصر للشباب

كشف الجهاز الفني للمنتخب عن القائمة النهائية المشاركة في المونديال، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر – أحمد وهب – أحمد منشاوي.

خط الدفاع: أحمد نائل – أحمد عابدين – عبدالله بوستنجي – معتز محمد – مؤمن شريف – مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد كاباكا – محمد السيد – أحمد وحيد – سيف سفاجا – سليم طلب – تيبو جيبريال.

خط الهجوم: محمد عبدالله – عمر سيد معوض – حامد عبدالله – عمرو بيبو – عمر خضر – محمد هيثم.



تعلق الجماهير المصرية آمالاً كبيرة على هذا الجيل من اللاعبين، متمنية أن يواصل المنتخب سلسلة النجاحات التي حققها الشباب في البطولات السابقة، وأن يكون مونديال تشيلي محطة مضيئة في تاريخ الكرة المصرية.



