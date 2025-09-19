قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذروا اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال
تراجع طفيف.. انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة
تم إخلاء السكان قبل الحادث.. انهيار عقار في باب الشعرية | صور
الجيش الأمريكي: قتـ لنا عنصرا بارزا في داعش بسوريا كان يخطط لمهاجمة أهداف أمريكية
أوروبا على حافة التصعيد.. روسيا تخترق المجال الجوي البولندي وتحلق فوق البلطيق
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟
لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها
نجل زيدان ينضم للجزائر.. ويتطلع للعب في كأس العالم
سموحة يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف في الشوط الأول
توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست
قبول استثمارات جديدة بـ 72.14 مليار جنيه لتمويل الموازنة.. تفاصيل
نجل زين الدين زيدان يقرر تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا
إرسال قائمة منتخب الشباب للفيفا استعدادا للمونديال.. والشربيني متفائل بالروح القتالية

إسلام مقلد

استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم بقيادة أسامة نبيه المدير الفني على قائمة المنتخب المقرر مشاركتها فى كأس العالم من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل فى تشيلي.

وقام حماده أنور مدير المنتخب بإرسال القائمة المعتمدة من الجهاز الفني بشكل رسمي وتضم 21 لاعبا هم : عبد المنعم تامر واحمد وهب واحمد منشاوي حراس المرمي واحمد نائل واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وسيف سفاجا وسليم طلب وتيبو جيبريال ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وعمرو بيبو وعمر خضر ومحمد هيثم .. وفى قائمة الانتظار كل من : أحمد شرف وياسين عاطف تحسبا لأي ظروف طارئة.

ويعسكر حاليا منتخب الشباب فى مدينة كوينتيرو المتواجدة على سواحل المحيط الأطلنطي غرب تشيلي وتبعد ساعتين عن سانتياجو بالاتوبيس ؛ ويرأس البعثة حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ويضم الجهاز الفني : أسامة نبيه المدير الفني وعلاء عبده المدرب العام وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي ود.احمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي واحمد سامح المعد البدني وزياد شعراوي محلل الاداء واحمد ممدوح واحمد محروس وعباس حسانين فى التأهيل والتدليك والعلاج الطبيعي وعلاء سعيد مدير العمليات.

ويتدرب المنتخب بشكل يومي صباحا ومساء منذ وصوله إلى تشيلي وسط جدية ورغبة وإصرار من اللاعبين على تحقيق طموحات الجماهير فى البطولة و التى يستهلها المنتخب بلقاء اليابان 27 سبتمبر ثم نيوزيلاندا 30 سبتمبر وتشيلي 3 أكتوبر المقبل.

وحرص حماده الشربيني على الاجتماع مع اللاعبين ومطالبهم بالتركيز فى البطولة والالتزام الكامل بتعليمات الجهاز الفني مشددا على ثقته الكبيرة فى امكاناتهم وقدرتهم على إسعاد المصريين وقال حماده الشربيني أنه متفائل جدا بالروح القتالية التي يتسم بها الاداء إلى جانب حالة النظام العام التي تسيطر على أجواء المعسكر.

ويستعد المنتخب للقاء الفريق الأول بنادى سانتياجو وديا وذلك بعدما أرجأت أرضية الملعب السيئة لقاءه الودي الأول بالمعسكر مع منتخب بنما والذى اتفق مدربا المنتخبين على عدم خوضه لأن الملعب سئ و لا يصلح للعب اطلاقا وذلك حرصا على سلامة اللاعبين قبل أيام من انطلاق البطولة الرسمية.

منتخب الشباب تحت 20 سنة منتخب الشباب كأس العالم

