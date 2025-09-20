اليوم.. منتخب شباب الطائرة يواجه الكاميرون في نهائي بطولة أفريقيا

تترقب جماهير الكرة الطائرة اليوم السبت المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مصر بمدينة السادس من أكتوبر بصالة الدكتور حسن مصطفى، حيث يلتقي منتخب مصر للشباب مع منتخب الكاميرون في نهائي البطولة.

ووصل منتخب الفراعنة لهذه المباراة النهائية بعد أداء قوي طوال البطولة، محققًا انتصارات متتالية دون أي خسارة، ما يعكس جاهزيته الكبيرة لحصد اللقب وإسعاد الجمهور المصري الذي دعمهم منذ البداية.

ولم تقتصر نجاحات المنتخب على الأداء داخل الملعب فقط، بل تميزت البطولة أيضًا بتنظيم محترف نال استحسان المشاركين والاتحاد الأفريقي، بقيادة لجنة التنظيم برئاسة الإعلامية منى عبدالكريم، إلى جانب جهود الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، مما جعل هذه النسخة نموذجًا رائعًا في الاستضافة والإدارة.

كان المنتخب المصري قد فاز في نصف النهائي على كينيا بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ليواجه الكاميرون في نهائي البطولة بعد أن تأهل الأخير بعد فوزه على أوغندا بنفس النتيجة.

وخلال البطولة، حقق منتخب مصر سلسلة من الانتصارات المهمة على رواندا، الجزائر، زيمبابوي، وأوغندا، مما يؤكد قوته الكبيرة في المنافسة على اللقب.

يرأس بعثة المنتخب الدكتور حمدي نور الدين، ويضم الجهاز الفني بيرسي أونكن مشرفًا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، وأعضاء آخرين يشرفون على الجوانب الطبية والفنية والإدارية.

وتضم قائمة اللاعبين 12 لاعبًا منهم إبراهيم عادل ويوسف الرصاص وأحمد يوسف جبل، ويأمل الجميع في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل كرة الطائرة المصرية على المستوى الأفريقي والدولي.

وتشارك في البطولة ثمانية منتخبات هي مصر، كينيا، الكاميرون، المغرب، الجزائر، أوغندا، رواندا، وزيمبابوي، في منافسة قوية على لقب بطولة أفريقيا للشباب.