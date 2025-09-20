قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
قرار جديد في استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
"الدردير" يكشف عن موقف إنساني لـ عمر جابر.. شاهد
اليوم.. منتخب شباب الطائرة يواجه الكاميرون في نهائي بطولة أفريقيا

منتخب شباب الطائرة
منتخب شباب الطائرة
إسراء أشرف

تترقب جماهير الكرة الطائرة اليوم السبت المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مصر بمدينة السادس من أكتوبر بصالة الدكتور حسن مصطفى، حيث يلتقي منتخب مصر للشباب مع منتخب الكاميرون في نهائي البطولة.

ووصل منتخب الفراعنة لهذه المباراة النهائية بعد أداء قوي طوال البطولة، محققًا انتصارات متتالية دون أي خسارة، ما يعكس جاهزيته الكبيرة لحصد اللقب وإسعاد الجمهور المصري الذي دعمهم منذ البداية.

ولم تقتصر نجاحات المنتخب على الأداء داخل الملعب فقط، بل تميزت البطولة أيضًا بتنظيم محترف نال استحسان المشاركين والاتحاد الأفريقي، بقيادة لجنة التنظيم برئاسة الإعلامية منى عبدالكريم، إلى جانب جهود الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، مما جعل هذه النسخة نموذجًا رائعًا في الاستضافة والإدارة.

كان المنتخب المصري قد فاز في نصف النهائي على كينيا بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ليواجه الكاميرون في نهائي البطولة بعد أن تأهل الأخير بعد فوزه على أوغندا بنفس النتيجة.

وخلال البطولة، حقق منتخب مصر سلسلة من الانتصارات المهمة على رواندا، الجزائر، زيمبابوي، وأوغندا، مما يؤكد قوته الكبيرة في المنافسة على اللقب.

يرأس بعثة المنتخب الدكتور حمدي نور الدين، ويضم الجهاز الفني بيرسي أونكن مشرفًا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، وأعضاء آخرين يشرفون على الجوانب الطبية والفنية والإدارية.

وتضم قائمة اللاعبين 12 لاعبًا منهم إبراهيم عادل ويوسف الرصاص وأحمد يوسف جبل، ويأمل الجميع في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل كرة الطائرة المصرية على المستوى الأفريقي والدولي.

وتشارك في البطولة ثمانية منتخبات هي مصر، كينيا، الكاميرون، المغرب، الجزائر، أوغندا، رواندا، وزيمبابوي، في منافسة قوية على لقب بطولة أفريقيا للشباب.

