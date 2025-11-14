مصرع 5 سياح صينيين في جزيرة بالي الإندونيسية

لقي خمسة صينيين مصرعهم، وأصيب ثمانية آخرون، انحرفت بهم حافلة صغيرة تقل سياحًا صينيين عن مسارها وتحطمت صباح الجمعة في جزيرة بالي السياحية الإندونيسية.

مصرع سياح صينيين في بالي

كانت الحافلة الصغيرة متجهة من جنوب جزيرة بالي إلى شمالها على طريق متعرج منحدر وصرح إيدا باجوس ويدوان سوتادي، قائد شرطة منطقة بوليلينج، بأن السائق فقد السيطرة وانحرفت عن الطريق وسقطت في حديقة واصطدمت بشجرة، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأضاف سوتادي في بيان: "بسبب عدم حذر السائق عند الانعطاف والنزول، انحرف عن الطريق الإسفلتي وسقط في حديقة عامة، مما تسبب في حادث مروري".

كان الطريق الوطني في منطقة قرية بادانغبوليا جافًا وقت وقوع الحادث.

وتلقى الركاب الثمانية الآخرون الذين أُبلغ عن إصابتهم العلاج في مستشفيين.

وأُلقي القبض على السائق الإندونيسي، الذي لم يحتج إلى علاج في المستشفى.

تُعد حوادث الطرق شائعة في إندونيسيا بسبب ضعف معايير السلامة والبنية التحتية.