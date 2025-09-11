قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ارتفاع قتلى الفيضانات في جزيرة بالي الإندونيسية لـ 9 أشخاص

محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام أندونيسية بإرتفاع قتلي الفيضانات التي إجتاحت جزيرة بالي الإندونيسية إلى 9 قتلى وفقدان 2 علي الأقل حتي الأن .

وكان مسؤولون أندونيسيون ، قد صرحوا بأن الفيضانات في جزيرة بالي الإندونيسية قتلت ستة أشخاص على الأقل وأغلقت الطرق الرئيسية في العاصمة مما أدى إلى تعطيل حركة السفر .

وذكر رئيس وكالة البحث والإنقاذ في جزيرة بالي، نيومان سيداكاريا، إن الأمطار الغزيرة المستمرة على مدار يومين أدت إلى انهيار مبنيين في دينباسار عاصمة الجزيرة، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتمكن رويترز من التحقق من صحتها، فيضانات على الطرق الرئيسية، ما أدى إلى شلل تام في الحركة.

وقال نيومان إنه تم إرسال نحو 200 رجل إنقاذ.

