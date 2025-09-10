6 قتـ.لى.. الفيضانات في جزيرة بالي الإندونيسية تغلق الطرق بالعاصمة وتعطل حركة السفر

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن الفيضانات في جزيرة بالي الإندونيسية قتلت ستة أشخاص على الأقل هذا الأسبوع وأغلقت الطرق الرئيسية في العاصمة مما أدى إلى تعطيل حركة السفر .

ذكر رئيس وكالة البحث والإنقاذ في جزيرة بالي، نيومان سيداكاريا، إن الأمطار الغزيرة المستمرة بين مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء أدت إلى انهيار مبنيين في دينباسار عاصمة الجزيرة، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

قالت وكالة طوارئ الكوارث في إندونيسيا اليوم الأربعاء إن شخصين آخرين لقيا حتفهما وتم إجلاء 85 آخرين في منطقة جيمبرانا.

وأضاف رئيس الوكالة سوهاريانتو للصحفيين إن الفيضانات استمرت في ضرب بالي حتى يوم الأربعاء.

وقال نيومان إن الوصول إلى مطار الجزيرة الدولي بالقرب من دينباسار كان محدودا حيث لا تستطيع سوى الشاحنات استخدام الطرق.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتمكن رويترز من التحقق من صحتها، فيضانات على الطرق الرئيسية، ما أدى إلى شلل تام في الحركة.

وقال نيومان إنه تم إرسال نحو 200 رجل إنقاذ.