الصحة تعلن توافر أمصال العقارب والثعابين بالوحدات الصحية بالخارجة
مجلس الاتحاد السكندري يجتمع لتوفيق أوضاع النادي وفقاً لتعديلات قانون الرياضة الجديد
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 سبتمبر 2025
قرار جديد في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
زيلينسكي: الطائرات الروسية بدون طيار فوق بولندا تشكل "سابقة خطيرة" لأوروبا
وزيرة التنمية المحلية: تطوير مدينة دهب يتضمن إطلاق منصة لطرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ
التحقيق مع البلوجر أصالة وشقيقها بتهمة بث محتوى خادش للحياء
ترامب غاضب من تجاهل إسرائيلي.. رئيس الأركان أبلغه بهجوم الدوحة بدلًا من تل أبيب
حقيقة زيادة أسعار الزي المدرسي بنسبة 10%.. فيديو
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي والمبرة بأسيوط
أخبار العالم

احتراق البرلمان وهروب رئيس الوزراء لجهة غير معلومة.. ماذا يحدث في نبيال؟

الجيش في شوارع نيبال
الجيش في شوارع نيبال
محمد على

نظمتت قوات الأمن النيبالية بدوريات في شوارع كاتماندو اليوم الأربعاء سعيا لاستعادة النظام، بعد احتجاجات واسعة أعقبها قيام بعض المتظاهرين بإشعال النار في البرلمان وإجبار رئيس الوزراء على الاستقالة في أسوأ أعمال عنف تشهدها الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا منذ عقدين من الزمن.

بدأت الاحتجاجات يوم الاثنين الماضي في العاصمة النيبالية ضد حظر الحكومة لوسائل التواصل الاجتماعي وبسبب الفساد، لكنها تصاعدت إلى موجة من الغضب في جميع أنحاء البلاد مع إحراق المباني الحكومية بعد حملة قمع  أودت بحياة 19 شخصًا على الأقل.

وصدم الانحدار السريع نحو الفوضى كثيرين، وحذر الجيش النيبالي من "الأنشطة التي قد تقود البلاد إلى الاضطرابات وعدم الاستقرار" في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة.

وقالت صحف دولية إن سحبا من الدخان الكثيف ارتفعت فوق المباني الحكومية ومنازل سياسيين ومتاجر كبرى وغيرها من المباني التي استهدفها المتظاهرون.

كانت الشوارع مليئة بالمركبات والإطارات المحترقة.

وقال جندي كان يتفقد السيارات عند نقطة تفتيش مؤقتة في الشارع: "الوضع هادئ اليوم، الجيش في الشوارع في جميع الأماكن".

وهاجمت عصابات يوم الثلاثاء منزل كيه بي شارما أولي، البالغ من العمر 73 عامًا، والذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات وزعيم الحزب الشيوعي، وأضرمت فيه النيران.

واستقال شارما أولي لاحقًا لإفساح المجال "لخطوات نحو حل سياسي". ولا يُعرف مكانه.

ودعا قائد الجيش النيبالي الجنرال أشوك راج سيجديل إلى إجراء محادثات، وذلك في رسالة فيديو صدرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقال "من أجل توفير حل سلمي للأمة، فإننا نحث جميع المجموعات المشاركة في الاحتجاج على إلغائه والانخراط في الحوار".

ووصفت مجموعة الأزمات الدولية هذه الخطوة بأنها "نقطة تحول رئيسية في تجربة البلاد المضطربة مع الحكم الديمقراطي".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش حث على "ضبط النفس لتجنب المزيد من تصاعد العنف".

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن "الاستقرار والسلام والازدهار في نيبال لها أهمية قصوى بالنسبة لنا".

وقال المحامي الدستوري ديبندرا جها "يجب على المتظاهرين والقادة الذين يثقون بهم والجيش أن يتحدوا لتمهيد الطريق أمام حكومة انتقالية".

وأكد المحلل في مجموعة الأزمات الدولية آشيش برادان هذا الرأي، قائلاً: "سيتعين الآن وضع ترتيب انتقالي بسرعة، ويجب أن يشمل شخصيات لا تزال تحتفظ بمصداقيتها لدى النيباليين، وخاصة شباب البلاد".

ويشكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاماً ما يقرب من 43 في المائة من السكان، وفقاً لإحصاءات الحكومة - في حين يتراوح معدل البطالة حول 10 في المائة ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1447 دولاراً فقط، وفقاً للبنك الدولي.

تم حجب العديد من مواقع والتواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب وموقع إكس، يوم الجمعة الماضي، بعد أن قطعت الحكومة الوصول إلى 26 منصة غير مسجلة.

احتراق البرلمان رئيس الوزراء لجهة غير معلومة نبيال

