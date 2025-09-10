تهديد علني من إسرائيل: لن نتوقف عن استهداف حمـ.ــاس مهما حدث

حذّر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز من أن إسرائيل ستواصل استهداف حماس، وأنه إذا أخطأت أي هدف خلال غارتها في الدوحة، فستُصيبه في المرة القادمة.

سُئل ليتر عن الانتقادات الموجهة لغارة يوم الثلاثاء، بما في ذلك أنها لم تُصِب جميع الأهداف المقصودة، وبيان البيت الأبيض بأنها لم "تُحقق أهداف إسرائيل أو أمريكا" فأجاب قائلاً: "إذا لم نصبهم هذه المرة، فسنصِبهم في المرة القادمة".

وأضاف السفير الإسرائيلي في واشنطن "لذا، قد نتعرض الآن لبعض الانتقادات وسنتجاوز الأمر".

وركز على الشراكة الأمريكية الإسرائيلية، رغم أن الرئيس دونالد ترامب عبّر في وقت سابق من يوم الثلاثاء عن "عدم سعادته" بالغارة.

وقال ليتر: "لم يكن لدينا صديق أفضل من البيت الأبيض، الرئيس ترامب، ونحن متحدون في جهودنا للقضاء على حماس باعتبارها تهديدًا للسلام في الشرق الأوسط".