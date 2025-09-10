واشنطن تنقلب ضد تل أبيب: نائب ترامب يصف العدوان على قطر بـ «الخطأ الاستراتيجي»

أعرب نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أمس الثلاثاء عن إحباطه من هجوم إسرائيل على قيادة حماس في الدوحة، قائلاً إن الرئيس دونالد ترامب لا يعتقد أنه يخدم المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية.

وقال “فانس” في مقابلة مسجلة مسبقًا مع مات غيتز من شبكة "ون أمريكا نيوز": "أعني، انظروا، لقد أوضح الرئيس اليوم أنه غير راضٍ عن ذلك - لقد غادرنا المكتب البيضاوي للتو وتحدثنا عن ذلك".

وأضاف: "لقد رأيتم كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية العظيمة للبيت الأبيض، تتحدث عن هذا - لا يعتقد أن هذا يخدم مصالح إسرائيل أو مصالح الولايات المتحدة، ولذلك فهو غير راضٍ عنه، لكننا سنواصل العمل من أجل السلام على الرغم من ذلك".

وقال ترامب للصحفيين إنه "غير سعيد بالوضع برمته"، بينما كان يستعرض "بيانًا كاملاً غدًا".

وفي مقابلته مع شبكة OANN، أشار فانس أيضًا إلى "جانب إيجابي" في هجوم إسرائيل، حيث قال لغيتس: "يبدو أنه ربما قضى على اثنين من الأشرار للغاية من حماس... على الرغم من أننا لا نتفق مع القرار الأساسي".