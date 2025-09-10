قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء قطر: يجب أن يكون هناك رد من المنطقة كلها على العدوان الإسرائيلي ضد الدوحة
إبراهيم سعيد عن أداء منتخب مصر: «مصطفى محمد وزيزو غيروا شكل الفريق تمامًا»
تقلصات العضلات .. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة العدوان الإسرائيلي ضد قطر
شاهد .. أحدث تصوير جوي لمحطة حاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط
نجيب ساويرس: الغارة الإسرائيلية على قطر اختراق غير مسبوق للسيادة الدولية
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب البحر الأحمر ويهز شمال شرق بورتسودان
انضمت لخريطة الانتقام | عمرو أديب: الغارة الإسرائيلية على «قطر» إعلان واضح للعجرفة والقتل
الخارجية الإيرانية: مصر قادت جهود التهدئة النووية بين طهران والوكالة الذرية
إيران تشكر الرئيس السيسي : مساعي القاهرة كانت مفتاح التفاهم مع الوكالة الذرية
صفقة الباحثة الإسرائيلية .. حزب الله العراقي يكشف عن تفاهمات سرية بشأن بغداد |تفاصيل
القاهرة على طاولة الكبار.. سياسية أمريكية: مصر ترسم ملامح جديدة للأمن الإقليمي من الوساطة إلى التأثير
أخبار العالم

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة العدوان الإسرائيلي ضد قطر

العدوان الإسرائيلي ضد قطر
العدوان الإسرائيلي ضد قطر
قسم الخارجي

كشفت مصادر دبلوماسية اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة للبحث في العدوان الإسرائيلي على قطر أمس الثلاثاء الذي استهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس.

وقالت المصادر إن جلسة مجلس الأمن الدولي ستعقد في الساعة 19 بتوقيت جرينيتش بطلب من الجزائر وباكستان على وجه الخصوص.

وأكدت حماس، في بيان، "فشل" الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في "اغتيال أعضاء الوفد المفاوض"، فيما أعلنت سقوط خمسة من أعضائها جراء الاستهداف الإسرائيلي.

ووصف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الغارة الإسرائيلية على الدوحة بأنها "إرهاب دولة"، وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاسم، قائلًا: “هذه الأعمال البربرية لا تعكس إلا همجية هذا الشخص، الذي يجر المنطقة إلى وضع لا يمكن إصلاحه، للأسف.”

وأكد، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة مساء أمس الثلاثاء، أن قطر "لن تدخر جهدًا" لوقف الحرب في قطاع غزة، لكنه أضاف: “فيما يتعلق بالمحادثات الحالية، لا أعتقد أن هناك أي مبرر الآن بعد أن رأينا هجومًا كهذا.”

مجلس الأمن العدوان الإسرائيلي على قطر مجلس الأمن الدولي العدوان الإسرائيلي حركة حماس

