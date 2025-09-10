مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة العدوان الإسرائيلي ضد قطر

كشفت مصادر دبلوماسية اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة للبحث في العدوان الإسرائيلي على قطر أمس الثلاثاء الذي استهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس.

وقالت المصادر إن جلسة مجلس الأمن الدولي ستعقد في الساعة 19 بتوقيت جرينيتش بطلب من الجزائر وباكستان على وجه الخصوص.

وأكدت حماس، في بيان، "فشل" الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في "اغتيال أعضاء الوفد المفاوض"، فيما أعلنت سقوط خمسة من أعضائها جراء الاستهداف الإسرائيلي.

ووصف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الغارة الإسرائيلية على الدوحة بأنها "إرهاب دولة"، وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاسم، قائلًا: “هذه الأعمال البربرية لا تعكس إلا همجية هذا الشخص، الذي يجر المنطقة إلى وضع لا يمكن إصلاحه، للأسف.”

وأكد، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة مساء أمس الثلاثاء، أن قطر "لن تدخر جهدًا" لوقف الحرب في قطاع غزة، لكنه أضاف: “فيما يتعلق بالمحادثات الحالية، لا أعتقد أن هناك أي مبرر الآن بعد أن رأينا هجومًا كهذا.”